Binance заблокировала криптовалютные счета детей Лаврова, Пескова и Малофеева

Компания уверяет, что продолжает искать аккаунты пользователей, которые оказались под санкциями США и других стран.

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За прошедшие два месяца самая крупная в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала ряд аккаунтов, связанных с близкими топ-чиновников из России. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

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3 марта администраторы заблокировали дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету, когда она пыталась воспользоваться услугами биржи через брокера-посредника, а неделей спустя Минфин США ввел против россиянки санкции. Биржа отклонила операции по счету Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это произошло 24 марта, в тот же день Великобритания ввела ограничения в отношении родственницы главы МИД РФ.

На днях Binance обнаружила и "забанила" счет Кирилла Малофеева, сына российского олигарха Константина Малофеева — оба с 20 апреля находятся под санкциями Министерства финансов США. Малофеева-старшего также связывают с кражей биткоинов с биржи WEX.

Глава отдела санкций Binance в Ванкувере Чагри Пойраза заявил, что биржа продолжает искать аккаунты пользователей, которые могут быть связаны с подсанкционными чиновниками из РФ.

"Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия носят "упреждающий" характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до любых нормативных или юридических действий в отношении этих лиц или организаций", — сказал он.

Бизнесмен добавил, что его компания 11 марта прекратила сотрудничать с криптобиржей Garantex, а пару недель спустя правительство США ввело против нее санкции. Американские власти обнаружили, что транзакции этой организации на сумму более $100 млн связаны с преступной деятельностью и даркнет-маркетплейсами, а почти $6 млн перевели группа русских хакеров Conti.

Как напоминает Bloomberg, на прошлой неделе Binance ввела ограничения для россиян из-за санкций Евросоюза. Биржа прекратила обслуживать физических и юридических лиц из России, которые имеют криптовалюту на сумму более 10 тысяч евро.

Ранее появилась информация, что Binance передавала данные пользователей ФСБ России. По данным СМИ, руководитель отделения Binance по России и Восточной Европе Глеб Костарев в апреле встретился с сотрудниками Росфинмониторинга (подчиняется спецслужбе) и согласился помогать им.

20 апреля Минфин США представил новые санкции против РФ, которые коснулись банков и компаний, связанных с олигархами. В частности, под ограничения попала большая международная сеть, которую возглавляет Константин Малофеев, в частности, его сын — Кирилл Малофеев.