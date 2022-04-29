Binance заблокувала криптовалютні рахунки дітей Лаврова, Пєскова та Малофєєва

Компанія запевняє, що продовжує шукати облікові записи користувачів, які опинилися під санкціями США й інших країн.

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За минулі два місяці найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заблокувала низку акаунтів, пов'язаних із близькими топчиновників із Росії. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

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3 березня адміністратори заблокували дочку прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлизавету, коли вона намагалася скористатися послугами біржі через брокера-посередника, а через тиждень Мінфін США ввів проти росіянки санкції. Біржа відхилила операції за рахунком Поліни Ковальової, пасебиці міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Це сталося 24 березня, того ж дня Великобританія запровадила обмеження щодо родички глави МЗС РФ.

Днями Binance виявила та "забанила" рахунок Кирила Малофєєва, сина російського олігарха Костянтина Малофєєва, — обидва з 20 квітня перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. Малофєєва-старшого також пов'язують із крадіжкою біткоїнів із біржі WEX.

Глава відділу санкцій Binance у Ванкувері Чагрі Пойраза заявив, що біржа продовжує шукати облікові записи користувачів, які можуть бути пов'язані з підсанкціонованими чиновниками з РФ.

"Відмінність полягає в тому, що наші операції з перевірки відповідності мають "запобіжний" характер і спрямовані на виявлення та стримування ризиків фінансових злочинів до будь-яких нормативних чи юридичних дій щодо цих осіб або організацій", — сказав він.

Бізнесмен додав, що його компанія 11 березня припинила співпрацювати з криптобіржею Garantex, а через кілька тижнів уряд США ввів проти неї санкції. Американська влада виявила, що транзакції цієї організації на суму понад $100 млн пов'язані зі злочинною діяльністю та даркнет-маркетплейсами, а майже $6 млн переклали група російських хакерів Conti.

Як нагадує Bloomberg, минулого тижня Binance ввела обмеження для росіян через санкції Євросоюзу. Біржа припинила обслуговувати фізичних і юридичних осіб із Росії, які мають криптовалюту на суму понад 10 тисяч євро.

Раніше з'явилася інформація, що Binance передавала дані користувачів ФСБ Росії. За даними ЗМІ, керівник відділення Binance у Росії та Східній Європі Гліб Костарьов у квітні зустрівся зі співробітниками Росфінмоніторингу (підпорядковується спецслужбі) та погодився допомагати їм.

20 квітня Мінфін США представив нові санкції проти РФ, які торкнулися банків і компаній, пов'язаних із олігархами. Зокрема, під обмеження потрапила велика міжнародна мережа, яку очолює Костянтин Малофєєв, зокрема його син — Кирило Малофєєв.