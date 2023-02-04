"Вперше в історії": у США передадуть Україні гроші російського олігарха Малофєєва

За словами генпрокурора США Мерріка Гарланда, конфісковані кошти підуть на відновлення України, що постраждала від російської агресії.

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У п'ятницю, 3 лютого, генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив про передачу Україні конфіскованих 5,4 мільйона доларів підсанкційного російського підприємця Костянтина Малофєєва. Про це генпрокурор повідомив під час виступу із генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції, пише CNN.

"Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні", — сказав Гарланд.

Прокурор також зазначив, що кошти вилучили у бізнесмена за спробу порушити американські санкції. За даними Мінфіну США, Малофєєв "діяв чи мав намір діяти, прямо чи опосередковано, на користь уряду Росії", за що у квітні на нього були накладені додаткові санкції.

За словами Гарланда, конфісковані активи Костянтина Малофєєва передадуть Держдепартаменту США "для підтримки народу України".

"Сьогодні ми спостерігаємо санкціонування передачі конфіскованих активів на суму 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війни України", — додав генпрокурор України Андрій Костін.

Це рішення стало можливим після того, як 2 лютого Федеральний суд Манхеттену дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 млн доларів на рахунку Костянтина Малофєєва. Крім того, наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає можливість спрямування вилучених коштів на відновлення України.

Зазначимо, що Малофєєв перебуває під санкціями США з 2014 року. Його підозрюють у фінансуванні бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР", причетності до подій у Криму 2014 року, а також у зв'язках із колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

Раніше Фокус писав про те, що у 2014 році Костянтин Малофєєв визнав, що безпосередньо брав участь у подіях у Криму та на сході України. Він запевнив, що його роль в анексії Криму Росією не надто висока, зазначивши, що півострів "приєднав" президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, що 28 квітня стало відомо про блокування низки облікових записів криптовалютної біржі Binance, пов'язаних з близькими високопоставлених осіб з Росії. Один із них належав синові Костянтина Малофєєва.