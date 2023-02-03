Можуть передати Україні: у США суд дозволив заарештувати понад $5 млн олігарха з РФ

Співвласника російського православного телеканалу "Царгород" Костянтина Малофєєва звинувачують у фінансуванні бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" та причетності до подій у Криму 2014 року

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У четвер, 2 лютого, у Федеральному суді Манхеттена окружний суддя Пол Гардефе виніс рішення, згідно з яким прокуратура США може конфіскувати 5,4 млн доларів, які належать російському бізнесменові Костянтину Малофєєву, який перебуває під санкціями. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у разі вилучення коштів вони можуть бути спрямовані на відновлення України. Це стало можливим після того, як 2022 року Міністерство юстиції США організувало групу, що займається питаннями конфіскації фінансів осіб, наближених до Володимира Путіна.

Наприкінці минулого року президент США Джо Байден також підписав закон, який передбачає можливість спрямування вилучених коштів на підтримку постраждалої від російської агресії України.

За словами голови оперативної групи Міністерства юстиції Ендрю Адамса, конфісковані гроші незабаром можуть бути направлені до України.

"Ці суми мізерні порівняно з ціною катастрофи, завданої Росією народу та землі України, але внесок важливий", — зазначив Адамс.

Сам Костянтин Малофєєв не пробував оскаржити рішення про конфіскацію, що дозволяє провести процедуру автоматично.

Що відомо про Костянтина Малофєєва

Костянтин Малофєєв – російський підприємець, співвласник православного телеканалу "Царгород". Його підозрюють у фінансуванні бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР", причетності до подій у Криму 2014 року, а також зв'язках із колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

Малофєєв перебуває під санкціями США з 2014 року за "фінансування сепаратистів у Криму". 2022 року бізнесмена звинуватили в порушенні американських санкцій. За даними прокуратури США, гроші на рахунку Малофєєва підлягають вилученню, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкційним обмеженням.

За даними ЗМІ, зараз Костянтин Малофєєв знаходиться на території Російської Федерації.

Нагадаємо, що 16 червня минулого року стало відомо про намір федеральних прокурорів Нью-Йорка заарештувати банківський рахунок у США російського олігарха Костянтина Малофєєва. Повідомлялося, що на рахунку Малофєєва перебуває понад 5,3 млн доларів.

Раніше, 28 квітня, агентство Bloomberg повідомило про те, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заблокувала ряд акаунтів, пов'язаних з близькими високопосадовців з Росії, зокрема йшлося про сина Костянтина Малофєєва.

Фокус також писав про те, що 30 січня Офіс генерального прокурора України повідомив про арешт 32 мільйонів гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, що контролюється російським підсанкційним підприємцем Олегом Дерипаскою.