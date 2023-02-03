Могут передать Украине: в США суд разрешил арестовать более $5 млн олигарха из РФ

Совладельца российского православного телеканала "Царьград" Константина Малофеева обвиняют в финансировании боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" и причастности к событиям в Крыму 2014 года

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В четверг, 2 февраля, в Федеральном суде Манхэттена окружной судья Пол Гардефе вынес решение, согласно которому прокуратура США может конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в случае изъятия средств, они могут быть направлены на восстановление Украины. Это стало возможным после того, как в 2022 году Министерство юстиции США организовало группу, занимающуюся вопросами конфискации финансов лиц, приближенных к Владимиру Путину.

В конце прошлого года президент США Джо Байден также подписал закон, предусматривающий возможность направления изъятых средств на поддержку пострадавшей от российской агрессии Украины.

По словам главы оперативной группы Министерства юстиции Эндрю Адамса, конфискованные деньги скоро могут отправиться в Украину.

"Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины, но вклад важен", — отметил Адамс.

Сам Константин Малофеев не предпринимал попыток оспорить решение о конфискации, что позволяет провести процедуру автоматически.

Что известно о Константине Малофееве

Константин Малофеев — российский предприниматель, совладелец православного телеканала "Царьград". Его подозревают в финансировании боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", причастности к событиям в Крыму 2014 года, а также связях с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Малофеев находится под санкциями США с 2014 года за "финансирование сепаратистов в Крыму". В 2022 году бизнесмена обвинили в нарушении американских санкций. По данным прокуратуры США, деньги на счету Малофеева подлежат изъятию, так как он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкционным ограничениям.

По данным СМИ, сейчас Константин Малофеев находится на территории Российской Федерации.

Напомним, что 16 июня прошлого года стало известно о намерении федеральных прокуроров Нью-Йорка арестовать банковский счет в США российского олигарха Константина Малофеева. Сообщалось, что на счету у Малофеева находиться более 5,3 млн долларов.

Ранее, 28 апреля, агентство Bloomberg сообщило о том, что самая крупная в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала ряд аккаунтов, связанных с близкими высокопоставленных чиновников из России, в частности речь шла о сине Константина Малофеева.

Фокус также писал о том, что 30 января Офис генерального прокурора Украины сообщил об аресте 32 миллионов гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, контролируемого российским подсанкционным предпринимателем Олегом Дерипаской.