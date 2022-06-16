США арестуют более $5,3 млн подсанкционного олигарха из РФ Малофеева, — CNN

Минюст Соединенных Штатов обвиняет российского олигарха в попытках уклониться от наложенных 20 апреля ограничений. В список он попал за то, что "действовал или намеревался действовать, прямо или косвенно, в интересах правительства России".

В среду федеральные прокуроры города Нью-Йорк объявили о том, что намерены арестовать банковский счет в США российского олигарха Константина Малофеева. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебные документы.

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На банковском счету США у Малофеева находиться более 5,3 млн долларов.

Ранее США вводили санкции против Константина Малофеева в декабре 2014 года за "финансирование сепаратистской деятельности на востоке Украины", а также за его связи с Александром Бородаем, Игорем Гиркиным-Стрелковым и "ДНР", которые до этого попали в список США SDN (Special Designated Nationals List — список лиц и организаций, с которыми гражданам или резидентам США запрещено иметь бизнес — ред.).

Ранее в апреле Министерство юстиции США обнародовало первые обвинения против Малофеева с начала полномасштабной войны в Украине. Тогда Минюст обвинял российского олигарха в попытках уклониться от санкций. Малофеев снова попал под санкции США 20 апреля за то, что "действовал или намеревался действовать, прямо или косвенно, в интересах правительства России". Министерство финансов также наложило санкции на "подставных и доверенных лиц" олигарха за попытки уклониться от санкций. Санкции были наложены, в частности, на участвовавших в Кремлевской пропаганде.

Кто такой Константин Малофеев?

Константин Малофеев — российский бизнесмен, один из финансистов "русского мира", владелец православного телеканала "Царьград". Также известно, что он спонсировал боевиков "Л/ДНР" и имеет связи с Гиркиным-Стрелковым. По словам самого олигарха, он был причастен к событиям в Донбассе и в Крыму.

Фото: Википедия

В августе 2016 года Константин Малофеев приезжал на Донбасс. В ходе визита бизнесмен заявил, что намерен увеличить финансовую поддержку УПЦ МП в Донецкой области с целью "усилить влияние русской церкви на социально-политическую жизнь Донбасса".

Напомним, что санкции против Малофеева и его сына ввела криптобиржа Binance. Санкции криптовалютной биржи также затронули ряд российских топ-чиновников и их детей.