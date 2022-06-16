США арештують понад $5,3 млн підсанкційного олігарха з РФ Малофєєва, — CNN

Мін'юст Сполучених Штатів звинувачує російського олігарха у спробах ухилитися від накладених 20 квітня обмежень. До списку він потрапив за те, що "діяв або мав намір діяти, прямо чи непрямо, в інтересах уряду Росії".

У середу федеральні прокурори міста Нью-Йорк оголосили про те, що мають намір арештувати банківський рахунок в США російського олігарха Костянтина Малофєєва. Про це пише CNN з посиланням на судові документи.

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На банківському рахунку США у Малофєєва наявні понад 5,3 млн доларів.

Раніше США вводили санкції проти Костянтина Малофєєва у грудні 2014 року за "фінансування сепаратистської діяльності на сході України" а також за його зв'язки з Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним-Стрєлковим та "ДНР", які до цього потрапили до списку США SDN (Specially Designated Nationals List — перелік осіб та організацій, з якими громадянам чи резидентам США заборонено мати бізнес — ред.).

Раніше, у квітні, Міністерство юстиції США оприлюднило перші звинувачення проти Малофєєва з початку повномасштабної війни в Україні. Тоді Мін'юст звинувачував російського олігарха у спробах ухилитися від санкцій. Малофєєв знову потрапив під санкції США 20 квітня за те, що "діяв або мав намір діяти, прямо чи непрямо, в інтересах уряду Росії." Міністерство фінансів також наклало санкції на "підставних та довірених осіб" олігарха за спроби ухилитися від санкцій. Санкції були накладені, зокрема, на тих, хто брав участь у Кремлівській пропаганді.

Хто такий Костянтин Малофєєв?

Костянтин Малофєєв — російський бізнесмен, один з фінансистів "російського світу", власник православного телеканалу "Царгород". Також відомо, що він спонсорував бойовиків "Л/ДНР" і має зв'язки з Гіркіним-Стрєлковим. За словами самого олігарха, він був причетним до подій на Донбасі та в Криму.

Фото: Вiкiпедiя

У серпні 2016 року Костянтин Малофєєв приїжджав на Донбас. Під час візиту бізнесмен заявив, що має намір збільшити фінансову підтримку УПЦ МП у Донецькій області з метою "посилити поширення російської церкви на соціально-політичне життя Донбасу".

Нагадаємо, що санкції проти Малофєєва та його сина ввела криптобіржа Binance. Санкції криптовалютної біржа також торкнулися низки російських топчиновників та їхніх дітей.