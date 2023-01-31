Более миллиарда гривен: в Украине арестовали имущество российского олигарха

По данным прокуратуры, в 2000 году холдинг Олега Дерипаски приватизировал украинское предприятие по производству металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

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По ходатайству Офиса Генерального прокурора Украины было арестовано 32 миллиона гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, контролируемого российским подсанкционным предпринимателем Олегом Дерипаской. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Ранее арест был также наложен на 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц специальной техники, принадлежащие упомянутой компании.

Средства хранились на депозитном счету Гостаможслужбы. Общая сумма арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.

Следователи выяснили, российский холдинг, принадлежащий Олегу Дерипаске, приватизировал украинское предприятие в 2000 году. На данный момент относящиеся к холдингу компании обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса России.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, диверсии, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны продолжается и осуществляется следователями ГСУ СБУ", — говорится в источнике.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска является российским миллиардером, приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Под его контролем полностью или частично находятся компании "Русал", "Базовый элемент", "Эн+ групп".

Дерипаске также принадлежит военно-промышленная компания, контролирующая предприятия по производству бронированной техники в России.

Ранее в Минюсте Украины подавали иск в Высший антикоррупционный суд по взысканию у российского олигарха Олега Дерипаски активов в доход Украины. Причиной тому стала информация о снабжении компанией "Русал" оборонных предприятий РФ алюминиевой продукцией.

Часть упомянутых алюминиевых изделий изготавливалась из украинского сырья, произведенного Николаевским глиноземным заводом.

В 2018 году Дерипаска попал под санкции США, а в 2022 году был внесен в санкционный список Украины вместе с рядом других российских и украинских олигархов.

Фокус также писал о том, что в октябре прошлого года американский суд отказал Олегу Дерипаске в ходатайстве о якобы незаконности санкций, введенных против него в 2018 году за действия в интересах высокопоставленных чиновников РФ.

Еще мы писали о том, что 21 января в США были арестованы бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и судебный переводчик, которые помогали российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, пытаясь добиться снятия с него американских санкций.