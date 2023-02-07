Заморозили, але не віддали. Чи зможе Євросоюз передати Україні гроші агресора

У Євросоюзі внаслідок санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, заблокували левову частку зарубіжних активів і Центробанку РФ, і олігархів режиму Путіна. Чи може Україна розраховувати на отримання сотень мільярдів, чи доведеться задовольнятися відсотками?

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У ЄС триває дискусія щодо долі заморожених російських капіталів. Нещодавно агентство Bloomberg повідомило, що ЄС розглядає можливість об'єднання пов'язаних із РФ заблокованих активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Тобто поки що йдеться не про передачу конфіскованих коштів агресора, а лише про направлення на потреби України відсоткового доходу. Просто кажучи, здається, ніби російські кошти заблоковані на депозиті, дохід від якого перераховується з певною регулярністю Україні.

Довга історія. Чого не вистачає ЄС для передачі активів РФ

Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків, вважає описаний вище сценарій із відсотками цілком можливим, але лише як тимчасовий механізм на період очікування внесення змін до законодавства ЄС, необхідних для подальшої передачі Україні заморожених російських активів. Тобто дохід, який могли б приносити російські активи в очікуванні правових змін для їхньої конфіскації, було б логічно перераховувати на відновлення України.

"Механізм об'єднання та передачі російських активів зустрічає багато перешкод, про які, зокрема, йдеться і в публікації Bloomberg, — продовжує Ірина Попова, заступниця директора фінансової компанії Activitis. — Ідеться, перш за все, про відсутність правової бази як щодо заморожування активів, так і їх стягнення та передачі Україні, адже кожна європейська країна потребує спеціального законодавства й додаткових обмежень чи санкцій для запуску такого механізму”.

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Процес створення відповідної правової бази може розтягнутися на роки навіть в умовах консенсусу щодо долі російських активів. Однак прихильниками конфіскації поки що виступають не всі країни, що входять у ЄС. У цьому контексті схема з перерахуванням України відсотків справді здається доцільним тимчасовим заходом.

[ + – ] Прихильниками конфіскації російських активів на користь України поки що виступають не всі країни ЄС

Крапля в океані. Скільки може одержати Україна за рахунок активів РФ

Окремо слід уточнити, про які кошти й можливий дохід від їх використання взагалі йдеться. Обсяг активів, які можна об'єднати на рівні ЄС для отримання прибутку, Віталій Шапран оцінює в 300–400 млрд євро. Остаточна сума залежить від курсу євро та швидкості роботи європейських компетентних органів щодо пошуку активів. До цієї суми співрозмовник Фокусу радить додати ще близько 70-90 млрд євро, заарештованих у депозитаріях типу Euroclear.

"Згідно з актуальними відкритими даними, обсяг резервів, доступних для конфіскації, становить близько $350 млрд. Крім цього, потрібно забрати й ті російські активи, які перебувають за межами країни. І хоча прямих даних щодо їхнього обсягу немає, попередній аналіз виведення капіталу з держави-агресора свідчить про те, що йдеться не менш як про $1 трлн", — продовжує Ірина Попова.

Однак на тлі цих колосальних засобів путінського режиму можливий дохід від їх використання, за оцінками опитаних експертами Фокусом, видається краплею в океані.

"З огляду на невисоку прибутковість на ринках ЄС річний обсяг доходу від використання російських активів не перевищить 10 млрд євро, і якщо відняти витрати на управління цим портфелем, за рік вийде 6-8 млрд євро, чого буде дуже мало для відновлення України", — пояснює Фокусу Віталій Шапран.

Як повідомив 2 лютого пресцентр Центробанку ЄС, ключові процентні ставки в ЄЦБ підвищили на 50 базисних пунктів. Відповідно відсоткову ставку за депозитами буде збільшено до 2,5% з 8 лютого 2023 року. На такий крок ЄЦБ зважився задля приборкання інфляції, оскільки ще влітку 2022 року цей показник перебував на нульовому рівні. Тобто тенденція до зростання прибутковості в ЄС простежується, хоч і дуже скромна за українськими мірками. Адже під час воєнного стану в Україні облікова ставка утримується на рівні 25%.

[ + – ] Президентка Європейського Центробанку Крістін Лагард взяла курс на підвищення ставок задля приборкання інфляції

Вічне блокування. Чи є ймовірність, що в ЄС не наважаться на конфіскацію активів РФ

Цікаво, що в публікації Bloomberg із покликанням на юридичну службу Ради ЄС, вищевикладений план щодо надання Україні відсоткових доходів називають юридично здійсненним, "якщо активи не експропрійовані та виконуються певні умови, зокрема, що основна сума та відсотки будуть повернуті Росії в майбутньому".

Як пояснює Віталій Шапран, у цьому контексті, швидше за все, мають на увазі золотовалютні резерви російського центробанку.

"Справді, активи центральних банків вважаються надбанням народу, а не уряду, тому їх конфіскувати складніше. ЗВР Центробанку Ірану, наприклад, заарештовані з 1979 року, досі не розблоковані. Тому сценарій "вічного блокування" можливий. Але на відміну від Ірану, Україна — потерпіла сторона, яка зазнала конкретних збитків, які мають бути компенсовані", — розмірковує Шапран.

Тому співрозмовник Фокусу радить українському уряду не погоджуватися на 6-8 млрд євро на рік, а вести переговори в межах периметра, який окреслив глава європейської дипломатії Жозеф Боррель, що виступає прихильником конфіскації. Водночас, з огляду на практику минулих років із грошима центробанку Ірану, Україні не слід очікувати швидких результатів і готуватися до довгого марафону.

[ + – ] Головний дипломат ЄС Жозеф Боррель пропонує використати заблоковані активи РФ для відновлення України Фото: Eeas.europa.eu

"Імовірність конфіскації залежатиме від подальшого сценарію розвитку подій навколо України, як на полі бою, так і від перспективи зміни влади в РФ, — робить висновок Шапран. — Але нам потрібно наполягати на своєму — Україні завдано збитків, які мають бути компенсовані в повному обсязі, і немає значення, за рахунок коштів ЦБ РФ чи грошей путінських олігархів" .

Експерти рекомендують українському уряду не погоджуватися на 6-8 млрд євро на рік, а вести переговори щодо повної конфіскації грошей на користь України.

Ірина Попова додає, що головна проблема тут, імовірно, не в правовій чи економічній площині, а в підходах, яких дотримуються провідні західні політики, та їхніх побоювань створювати прецедент.

Однак поки Євросоюз виявляє обережність, у США наприкінці 2022 року вже ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.

На перший прецедент не довелося довго чекати. З покликанням на слова генпрокурора США Мерріка Гарланда, на початку лютого 2023 року ЗМІ повідомили, що конфісковані активи Костянтина Малофєєва передадуть Держдепартаменту США "для підтримки народу України".

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