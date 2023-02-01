Санкції у справі: російська нафта за рік подешевшала майже вдвічі

Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року.

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Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант"

За інформацією журналістів, це у 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року. Тоді барель торгувався за $85,64. Але федеральний бюджет Росії на 2023 рік, як повідомляє видання, складався з урахуванням середньої річної ціни на нафту Urals у розмірі $70,10 за барель.

При цьому середня ціна на нафту Urals з 15 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року склала 46,82 доларів за барель — це значно нижче за ліміт 60 доларів за барель, встановлений країнами G-7.

А за підсумками грудня 2022 року середня ціна Urals склала $50,47 за барель — це падіння на чверть порівняно з листопадом. Причина — європейське ембарго та стеля цін, які почали діяти 5 грудня.

Крім того, за даними агентства Argus, на вартість нафти впливає втрата Росією європейського ринку, оскільки РФ тепер більше залежить від Китаю та Індії. Танкерам з нафтою потрібно пливти на тисячі миль більше, щоб доставити вантаж із західних російських портів до покупців, через що вартість фрахту різко зросла.

При цьому російська влада наприкінці грудня 2022 року запевняла, що нафта скоро знову подорожчає. Так, у Кремлі сподіваються, що через кілька місяців "спаде санкційний переполох, а експортери та покупці обкатають нові логістичні ланцюжки та схеми страхування".

Нагадаємо, 27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року. Перші санкції щодо Росії були введені у 2014 році, коли та окупувала Крим і розпочала війну в Україні, та суттєво розширено у 2022 році, після повномасштабного вторгнення.

Також Фокус розповідав про плани країн G7 встановити дві стелі цін на нафту та нафтопродукти з РФ. Так, "Велика сімка" може ввести окрему стелю цін для продуктів, що продаються з премією. Окрема гранична ціна може бути встановлена на російські нафтопродукти, що продаються зі знижкою.

Крім того, з 5 лютого 2023 року країни G7 накладуть цінові обмеження на такі товари з Росії як дизельне паливо, гас та мазут. Ці заходи покликані ще більше скоротити доходи Російської Федерації від торгівлі енергоресурсами.