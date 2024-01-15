Долгая юридическая игра: когда Запад отдаст Украине 300 млрд долларов замороженных активов РФ

Когда Украина получит кремлевские деньги и что мешает этому процессу? Фокус опросил украинских экспертов и выяснил, что вопрос передачи замороженных российских активов — более политический и зависит не только от воли США.

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Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, предусматривающий возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации. А это примерно 300 миллиардов долларов. Эти средства направят на восстановление Украины. Впрочем, перед принятием администрация президента Джо Байдена хочет согласовать конфискацию активов РФ с союзниками по "Большой семерке" (G7), особенно в Европе. Поэтому вопрос замороженных российских золотовалютных резервов лежит в политической плоскости. Об этом рассказали Фокусу опрошенные украинские эксперты в материале "Деньги Кремля — для Украины. В США поддержали передачу Украине замороженных российских миллиардов".

Пока в вопросе конфискации и передачи активов РФ Украине демократы и республиканцы не согласны в двух ключевых частях документа. Предложенный закон требует от президента США координации с G7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

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Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не обжаловала конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимыми для конституционных вызовов.

По словам украинских экспертов, юридические преграды по передаче российских средств Украине не являются критическими, хотя может быть обжалование в судах. Однако перспектива такого обжалования — довольно призрачная.

"США и страны ЕС не хотели идти на этот шаг (конфискация активов РФ, — Фокус), потому что это потенциальная эскалация, потому что это риски для их резервных валют, и они держали эти средства, как определенный резервный вариант потенциального примирения с Россией. Поскольку война продолжается уже второй год, никаких признаков снижения аргесии не заметно, в западных странах начали поднимать вопрос стоимости поддержки Украины, поэтому сразу отношение к этим средствам изменилось. Пока только в США. ЕС пока еще не готов", — рассказал Фокусу исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

В США постепенно приближаются к решению отдать Украине конфискованные средства агрессора Фото: Facebook

ЕС смотрит на США, а США — на ЕС

Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования координации с G7, но впоследствии подчеркнул необходимость действовать вместе с союзниками. Поэтому впереди — согласование.

"Принятие двух законопроектов только усилит правовой режим передачи и снизит риски судебных баталий со стороны РФ . Поэтому, думаю, мы увидим в ближайшее время продолжение тенденции по конфискации, но уже с суверенными активами РФ", — считает экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Поэтому в этой истории важен первый шаг. Основная часть этих средств, а это около 200 млрд долларов, заблокированы в Евросоюзе.

"Однако ЕС смотрит на США, а США смотрят на ЕС. Если США сделают первый шаг, то ЕС будет вынужден тоже быстрее двигаться в этом направлении", — добавляет Дмитрий Боярчук.

Когда Украина cможет получить деньги Кремля

В США в этом году должны принять решение по двум законопроектам: один связан с суверенными активами РФ, а другой — с замороженными средствами российских олигархов. Эксперты говорят: возможно, главные решения в вопросе передачи средств РФ будут приняты уже в 2024 году.

"Не думаю, что срок выйдет за рамки 2024 года, поскольку оба законопроекта являются двухпартийными. Скорость принятия H.R.4175, который касается конфискации суверенных активов РФ, будет выше", — говорит Виталий Шапран.

В то же время есть мнение, что американцы ждут результатов выборов в стране, которые состоятся весной 2024 года.

"Выглядит так, что это идет подготовка к 2025-му году, когда в США может смениться президент. Наиболее реалистичный сценарий, что либо эти средства будут передаваться поэтапно, учитывая институциональную слабость Украины и на вопрос коррупции. Или вообще будет создан фонд управления этими средствами где-то в ЕС и нам будут выделять их поэтапно и на финансирование дефицита, и на восстановление в обмен на реформирование страны", — считает исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

Тем временем в РФ якобы придумали, как сохранить замороженные на Западе 300 млрд долларов . Как сообщают российские СМИ, Банк России почти договорился с международными юридическими фирмами. Они будут защищать интересы Кремля, если дойдет дело до судебных разбирательств. Российское правительство также ждет экспертные заключения, где будет проанализировано законодательство за рубежом и существуют ли прецеденты в других странах.

Ранее Фокус писал, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, уже на уровне G7 и на уровне Европейского Союза обсуждается поддержка конкретных правовых норм, которые помогут Украине получить замороженные активы РФ, а прогресс в этом вопросе возможен в течение 2024 года.