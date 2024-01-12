Готовят иск: в РФ придумали, как сохранить замороженные на Западе $300 млрд, — Bloomberg

По информации журналистов, в Москве уже нашли способ, который позволит заблокировать любые попытки перевода российских денег в Украину, даже если Кремль не будет контролировать средства.

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Россия активно подготавливается к судебным разбирательствам, которые помогут Кремлю сорвать любые попытки США или Европы конфисковать часть замороженных активов Центрального банка. Об этом пишет 12 января агентство Bloomberg.

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По информации журналистов, Банк России почти договорился с международными юридическими фирмами. Они будут защищать интересы Кремля, если дойдет дело до судебных разбирательств. Российское правительство также ждет экспертных заключений, где будут проанализировано законодательство за рубежом и существуют ли прецеденты в других странах.

"Чиновники в Москве, изучающие возможность конфискации средств, пришли к выводу, что такой результат маловероятен. Они попросили не называть их имен, поскольку эта информация не является публичной", – сказано в статье.

Отмечается, что если дело о передаче замороженных российских активов Украине попадет в суд, тогда украинское правительство вряд ли получит средства, даже если Москва не будет контролировать деньги. При этом эксперты считают, что у стран Запада мизерные шансы выиграть дело в суде, поскольку законных оснований для конфискации активов РФ тоже нет.

Журналисты в публикации ссылаются на отчет "Росконгреса", в котором описан опыт того, как замораживались и конфисковывались активы Ирака и Северной Кореи. В документе сказано, что российским активам вряд ли грозит конфискация, шансы на это остаются низкими.

Указываются, что при отсутствии четкого международного законодательства любые попытки лишить Россию активов будут упираться на внутреннее законодательство государств, которые наложили санкции. Это позволит Москве обжаловать такие решения, а судебные разбирательства могут затянуться на десятилетия.

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Напомним,11 января агентство Bloomberg сообщило, что представители американского правительства выразили поддержку законопроекту, предусматривающему возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов.

Также отметим, что не так давно президент Владимир Зеленский попросил международных партнеров активнее разрабатывать правовую основу, которая позволит использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на поддержку Украины.