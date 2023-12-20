210 миллиардов только в Европе: в G7 обсуждают "аванс" для Украины из активов РФ, — FT

Страны-союзники размышляют над тем, чтобы арестовать замороженные средства Москвы и использовать их для помощи Украине. По данным СМИ, США поддерживают эту идею.

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Союзники G7 обсуждают выделение замороженных средств РФ на поддержку Украины. Об этом говорится в материале Financial Times от 20 декабря.

По данным издания, западные страны и США ищут способы "оправдать" арест активов страны-агрессора. Такая идея приобрела популярность в последние недели, но вызывает "большие споры".

Где находятся замороженные средства России?

Журналисты получили доступ к документам Еврокомиссии по активам РФ за прошлый год. Они составляли примерно 260 миллиардов евро и находились в странах G7 и ЕС, а также в Австралии.

"Основная часть этого — примерно 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, включая наличные и государственные облигации, деноминированные в евро, долларах и других валютах", — указано в материале.

Основная часть "европейских" активов хранится в Euroclear — бельгийском депозитарии. По данным СМИ, речь идет примерно о 191 миллиарде евро.

Вторая по величине сумма находится у Франции — примерно 19 миллиардов евро. Германия владеет лишь примерно 210 миллионами евро.

В США заморожено значительно меньше российских активов, чем в Европе. Там хранится примерно 5 миллиардов долларов.

Инфографика от FT Фото: Скриншот

Что предлагается?

США публично не поддерживают конфискацию замороженных активов. Однако, по информации издания, в частном порядке Вашингтон поддержал эту идею.

В частности, неназванные официальные лица США назвали использование замороженных средств РФ "контрмерой", которая не запрещена международным правом и смотивирует Москву "прекратить свою агрессию".

Предлагается воспринимать арест активов как "аванс", ведь в конце концов Россия будет обязана выплачивать Украине репарации из собственного кармана.

В то же время противники такого шага считают, что он подорвет доверие других стран. По их мнению, такие страны как Китай и Саудовская Аравия не будут считать, что их резервы в других странах — в безопасности.

"Официальные лица стремятся достичь консенсуса среди стран G7 по аресту активов, но Франция, Германия и Италия остаются чрезвычайно осторожными", — передали журналисты.

В Европе боятся, что Россия отомстит. Поэтому вместо конфискации в ЕС разрабатывают план, как можно забрать чрезвычайные доходы по содержанию активов. Только за прошлый год Euroclear заработал на этом примерно 3 миллиарда евро.

Однако даже это, "более осторожное" предложение, угодило не всем. Некоторые страны боятся последствий даже этого шага.

Напомним, политолог Олег Лесной объяснил, как санкции против России постепенно разрушают материальное благосостояние сторонников Владимира Путина.

19 декабря в СМИ проинформировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет поговорить с лидером страны-агрессора о восстановлении "зерновой сделки".