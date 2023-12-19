"Тройная солидарность" с РФ: Эрдоган хочет поговорить с Путиным о "зерновой сделке"

Турецкий лидер заявил, что ожидает от коллеги "положительных ответов" относительно возобновления договоренностей. Он подчеркнул, что в этом нуждаются африканские страны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует "вскоре" поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом 19 декабря сообщили в Anadolu.

Целью обсуждения будет восстановление черноморской "зерновой сделки". Деталями поделились в "РИА Новости".

"Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал". Я надеюсь, что мы получим от него положительные ответы и продолжим наш путь", — сказал журналистам Эрдоган.

Он отметил необходимость восстановления "зерновой сделки", в которой нуждаются африканские страны.

"Мы, Россия, Катар и Турция, создали тройную солидарность. Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, мы будем перерабатывать его в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы придерживаемся этого плана", — добавил президент Турции.

Напомним, в октябре в Силах обороны юга предупреждали, что Россия может атаковать украинские порты, чтобы "занять место Украины в зерновой инициативе".

26 ноября в Черном море столкнулись сразу несколько кораблей, которые перевозят краденое украинское зерно — грузовые суда "Матрос Позынич" и "Матрос Шевченко".