"Потрійна солідарність" з РФ: Ердоган хоче поговорити з Путіним про "зернову угоду"
Турецький лідер заявив, що очікує від колеги "позитивних відповідей" щодо відновлення домовленостей. Він підкреслив, що цього потребують африканські країни.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує "незабаром" поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це 19 грудня повідомили в Anadolu.
На меті обговорення буде відновлення чорноморської "зернової угоди". Деталями поділились у "РИА Новости".
"Зустрівшись найближчим часом із президентом Росії Володимиром Путіним, ми скажемо: "Зробімо так, щоб зерновий коридор запрацював". Я сподіваюся, що ми отримаємо від нього позитивні відповіді та продовжимо наш шлях", — сказав журналістам Ердоган.
Він наголосив на необхідності відновлення "зернової угоди", якої потребують африканські країни.
"Ми, Росія, Катар і Туреччина, створили потрійну солідарність. Катар підтримуватиме зерно, що надходить цим коридором, на фінансовому рівні, ми будемо переробляти його на борошно на своїх заводах, а потім відправляти до африканських країн. Ми дотримуємося цього плану", — додав президент Туреччини.
Нагадаємо, у жовтні в Силах оборони півдня попереджали, що Росія може атакувати українські порти, щоб "зайняти місце України в зерновій ініціативі".
26 листопада у Чорному морі зіткнулись одразу декілька кораблів, які перевозять крадене українське зерно — вантажні судна "Матрос Позынич" та "Матрос Шевченко".