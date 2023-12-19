Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні, — Путін (відео)

За словами глави Кремля, всі спроби Заходу завдати РФ стратегічної поразки зруйнувалися, адже російські війська нібито володіють ініціативою.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна не збирається відмовлятися від своїх цілей у рамках так званої "СВО". Про це він сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони.

"Ми від своїх цілей у рамках "спеціальної військової операції" відмовлятися не збираємося", — повідомив він.

Він додав, що зараз російські війська нібито володіють ініціативою. За його словами, на деяких напрямках армія просувається вперед, на окремих ділянках бійці тримають оборону.

Путін також згадав, що армія РФ нібито розвінчала міф про невразливість західної військової техніки. Він підкреслив, що "агресивний характер Північноатлантичного альянсу не ховається за оборонними формулюваннями".

"Усі спроби Заходу завдати Росії стратегічної поразки зруйнувалися. ЗСУ розгубили резерви", — сказав диктатор.

Нагадаємо, що 14 грудня в німецькому виданні BILD опублікували плани Росії на наступні роки війни, посилаючись на дані розвідки. У матеріалі йдеться, що Москва справді готується до переговорів — фіктивних. Справжня ж мета країни-агресора — просунутися в п'яти регіонах і захопити Харків.

Нагадаємо, офіцер запасу НГУ розкрив кількість військових і техніки ЗС РФ, зосереджених зараз в Україні.