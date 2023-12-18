Тисяча з них під Куп'янськом: офіцер запасу назвав кількість танків ЗС РФ в Україні (карти)

Зі слів майора Олексія Гетьмана, Росія кинула на Куп’янський напрям 130 тисяч солдатів. В той самий час під Авдіївкою воюють лише 40 тисяч росіян.

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Майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман розповів, яку кількість техніки та особового складу зосередили ЗС РФ в Україні. Про це відомо з його коментаря телеканалу "Еспресо" від 18 грудня.

Зі слів військового, лише на Авдіївському напрямі воюють понад 40 тисяч російських армійців.

"Це дуже значні сили. Втім, попри четверту хвилю наступу, значних просувань вони не мають. Там тривають дуже важкі бої. Сили оборони намагаються стримати ворога", — зазначив Гетьман.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він також розкрив чисельність ворожих військ, зосереджених під Куп’янськом. Зі слів офіцеру запасу, йдеться про 130 тисяч військовослужбовців та понад 2 тисячі одиниць важкої техніки.

"Взагалі росіяни зосередили понад 3000 танків по всій лінії фронту. Третина з них знаходиться на Купʼянському напрямку", — заявив експерт.

Він додав, що ЗС РФ посилили свої артилерійські підрозділи. На Куп’янському напрямі ворог зосередив понад 800 артсистем.

"Все це угруповання буде намагатись вийти до річки Оскіл. Проте навіть якщо в них це вийде, то форсувати річку для них буде складно", — спрогнозував Гетьман.

Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, журналісти підрахували, що елітна бригада ЗС РФ втратила в Україні майже половину свого складу. До цього призвела "тактика" командування.

Експерт Олексій Гетьман розповів, що російським окупантам поставили новий "дедлайн" у захопленні Куп’янська.