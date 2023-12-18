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Росіян у 8 разів більше: ЗС РФ захопили промзону Авдіївки, — DeepState (карти)

ЗС РФ, російська армія, армія РФ, наступ ЗС РФ
Фото: РИА Новости | ЗС РФ просуваються на кількох напрямках фронту

На східному фронті ворог використовує чисельність особового складу, щоб отримати тактичні переваги на полі бою. На деяких напрямках росіяни мають просування.

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ЗС РФ атакують на чотирьох відтинках 200-кілометрової лінії фронту на сході України. Ворогу вдається просунутись вперед, кидаючи вперед подекуди у вісім разів більше солдатів, ніж на певній ділянці мають ЗСУ. Про поточну ситуацію на лінії від Вугледара до Куп'янська розповіли експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.

Експерти вказали, що протягом останніх п'яти діб грудня росіяни продовжують атакувати позиції українських Сил оборони на східному фронті. При цьому використовують значну перевагу у живій силі, яку постійно накопичують і тримають у резерві неподалік від лінії боїв.

Певний час, ідеться у дописі, ворог мав певні проблеми з живою силою. Але продовжив її накопичувати і кидати у бій. Під час однієї з атак противника на опорний пункт ЗСУ українці давали відсіч силам, які переважали їх у вісім разів. Місце і дату події експерти не уточнили.

"Подібне є дійсно чимось рідкісним та архаїчним, але ворог не цурається ризикувати живою силою", — пояснили у DeepState,

Ситуація на фронті — деталі станом на 18 грудня

Куп'янсько-Сватівський напрямок. Росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Лиману Першого і Синьківки. Біля Лиману ворог певні успіхи, але під Синьківкою колону ЗС РФ зупинили. Крім того, біля Лиману Другого з'явились інженерні підрозділи противника: експерти вказали, що будуть спроби форсувати річку Оскіл за 20 км на північ від Куп'янська у напрямку на Харків.

Ситуація під Куп'янськом Fullscreen
Ситуація під Куп'янськом станом на 18 грудня 2023 року
Фото: DeepState

Бахмутський напрямок. ЗС РФ мають намір просунутись від Богданівки у напрямку Часового Яру, пишуть експерти. Також продовжується поступовий рух ворог по шосе, яке прямує від південно-західної околиці Бахмуту до Іванівського. Ще одна гаряча точка — висота 215.7 під Кліщіївкою: висота під контролем ЗСУ, але бої не вщухають.

Ситуація під Бахмутом Fullscreen
Ситуація під Бахмутом станом на 18 грудня 2023 року
Фото: DeepState

Авдіївський напрямок. У аналітичній записці DeepState відзначили, що ЗС РФ просунулись на деяких ділянках навколо Авдіївки. Зокрема, ворог просунувся біля Степового на півночі, Опитного та Водяного на півдні. Крім того, росіянам вдалось зайти у "Авдіївську промку" і проникнути у приватну забудову населеного пункту.

Ситуація під Авдіївкою Fullscreen
Ситуація під Авдіївкою станом на 18 грудня 2023 року
Фото: DeepState

Мар'їнський напрямок. У Мар'їнці, яку ЗСУ втримували з 2014 року, росіяни зайняли позиції на півночі та півдні населеного пункту. Експерти наголосили, що ситуація тут "важка".

Ситуація під Мар'їнкою Fullscreen
Ситуація під Мар'їнкою станом на 18 грудня 2023 року
Фото: DeepState

14 грудня експерти DeepState відзначали, що ЗСУ втримують лише 4% Мар'їнки. Бої точаться за кожну зруйновану будівлю — подекуди доводиться воювати в межах однієї будівлі. Тим часом під Авдіївку ЗС РФ кидають масу живої сили. Аналітики пояснили, що ворог атакує хвилями солдатів на північному та південному флангах.

Нагадуємо, в ніч на 18 грудня російські війська вкотре атакували аеродром у Старокостянтинові. У Повітряних силах розповіли про результати відбиття атаки.