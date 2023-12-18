Росіян у 8 разів більше: ЗС РФ захопили промзону Авдіївки, — DeepState (карти)

На східному фронті ворог використовує чисельність особового складу, щоб отримати тактичні переваги на полі бою. На деяких напрямках росіяни мають просування.

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ЗС РФ атакують на чотирьох відтинках 200-кілометрової лінії фронту на сході України. Ворогу вдається просунутись вперед, кидаючи вперед подекуди у вісім разів більше солдатів, ніж на певній ділянці мають ЗСУ. Про поточну ситуацію на лінії від Вугледара до Куп'янська розповіли експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.

Експерти вказали, що протягом останніх п'яти діб грудня росіяни продовжують атакувати позиції українських Сил оборони на східному фронті. При цьому використовують значну перевагу у живій силі, яку постійно накопичують і тримають у резерві неподалік від лінії боїв.

Певний час, ідеться у дописі, ворог мав певні проблеми з живою силою. Але продовжив її накопичувати і кидати у бій. Під час однієї з атак противника на опорний пункт ЗСУ українці давали відсіч силам, які переважали їх у вісім разів. Місце і дату події експерти не уточнили.

"Подібне є дійсно чимось рідкісним та архаїчним, але ворог не цурається ризикувати живою силою", — пояснили у DeepState,

Ситуація на фронті — деталі станом на 18 грудня

Куп'янсько-Сватівський напрямок. Росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ біля Лиману Першого і Синьківки. Біля Лиману ворог певні успіхи, але під Синьківкою колону ЗС РФ зупинили. Крім того, біля Лиману Другого з'явились інженерні підрозділи противника: експерти вказали, що будуть спроби форсувати річку Оскіл за 20 км на північ від Куп'янська у напрямку на Харків.

Ситуація під Куп'янськом станом на 18 грудня 2023 року Фото: DeepState

Бахмутський напрямок. ЗС РФ мають намір просунутись від Богданівки у напрямку Часового Яру, пишуть експерти. Також продовжується поступовий рух ворог по шосе, яке прямує від південно-західної околиці Бахмуту до Іванівського. Ще одна гаряча точка — висота 215.7 під Кліщіївкою: висота під контролем ЗСУ, але бої не вщухають.

Ситуація під Бахмутом станом на 18 грудня 2023 року Фото: DeepState

Авдіївський напрямок. У аналітичній записці DeepState відзначили, що ЗС РФ просунулись на деяких ділянках навколо Авдіївки. Зокрема, ворог просунувся біля Степового на півночі, Опитного та Водяного на півдні. Крім того, росіянам вдалось зайти у "Авдіївську промку" і проникнути у приватну забудову населеного пункту.

Ситуація під Авдіївкою станом на 18 грудня 2023 року Фото: DeepState

Мар'їнський напрямок. У Мар'їнці, яку ЗСУ втримували з 2014 року, росіяни зайняли позиції на півночі та півдні населеного пункту. Експерти наголосили, що ситуація тут "важка".

Ситуація під Мар'їнкою станом на 18 грудня 2023 року Фото: DeepState

14 грудня експерти DeepState відзначали, що ЗСУ втримують лише 4% Мар'їнки. Бої точаться за кожну зруйновану будівлю — подекуди доводиться воювати в межах однієї будівлі. Тим часом під Авдіївку ЗС РФ кидають масу живої сили. Аналітики пояснили, що ворог атакує хвилями солдатів на північному та південному флангах.

Нагадуємо, в ніч на 18 грудня російські війська вкотре атакували аеродром у Старокостянтинові. У Повітряних силах розповіли про результати відбиття атаки.