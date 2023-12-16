Бої точаться за кожен будинок: під контролем ЗСУ лише 4% Мар'їнки, — DeepState (відео)
За словами аналітика Романа Погорілого, були випадки, коли українські бійці вели перестрілки з росіянами в межах однієї будівлі.
Російські військові продовжують наступати в Мар'їнці Донецької області. Бої там відбуваються буквально за кожен будинок. Про це розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в ефірі програми"Лінія фронту".
Погорілий зазначив, що ЗС РФ займають місто, що можна побачити на карті. За кожен сантиметр землі там тривають важкі бої.
За його словами, під контролем Сил оборони було всього 4% від населеного пункту. Так, росіяни мають там просування кожного дня. Були випадки, коли українські бійці вели перестрілки з росіянами в межах однієї будівлі.
"Були приклади, як у будівлях наші бійці були з бійцями цих виродків на різних поверхах, і вони там воювали буквально за кімнату будинку", — сказав Погорілий.
Нагадаємо, що 5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ відновили наступ у районі Мар'їнки. Місто в Донецькій області перебуває на лінії фронту з 2014 року. До початку війни в місті проживало близько дев'яти тисяч жителів, зараз більшість будівель перетворилася на руїни, розповіли в британській розвідці.