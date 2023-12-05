ЗС РФ поновили наступ у районі Мар'їнки: яку частину міста контролює ворог

Мар'їнка Донецької області перебуває на лінії фронту з 2014 року. До початку війни в місті мешкало близько дев'яти тисяч жителів, наразі більшість будівель перетворилося на руїни, розповіли в британській розвідці.

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Збройні сили Російської Федерації здійснили наступ в районі Мар'їнки Донецької області. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Протягом останніх тижнів російські війська здійснили повзучий наступ через руїни Мар’їнки, міста Донецької області", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії вважають, що російські військові можуть контролювати більшу частину "забудованої" території. Натомість українські військові продовжують контролювати осередки території на західній околиці міста.

У британській розвідці розповіли, що Мар'їнка перебуває на лінії фронту з 2014 року. До початку війни в місті мешкало близько дев'яти тисяч жителів, наразі — воно зруйноване, більшість будівель перетворилося на руїни.

Поновлення штурму ЗС РФ Мар'їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над рештою частин Донецької області. Міноборони Великої Британії вважає, що це все ще може бути однією з головних цілей Кремля у війні.

Нагадаємо, 3 грудня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що в районі Мар'їнки та Новомихайлівки продовжуються бої. Він зазначив, що на Мар'їнському напрямку відбито 11 ворожих атак.

2 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти почали поширювати інформацію, що нібито 150-а Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку. Проте бійці з першого батальйону 79-ї ОДШБр ЗСУ спростували це. Зокрема, ворог підійшов до західного кордону міста, проте ЗСУ продовжують тримати оборону.