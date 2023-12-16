Бои идут за каждый дом: под контролем ВСУ всего 4% Марьинки, — DeepState (видео)

По словам аналитика Романа Погорелого, были случаи, когда украинские бойцы вели перестрелки с россиянами в пределах одного здания.

Related video

Российские военные продолжают наступать в Марьинке Донецкой области. Бои там происходят буквально за каждый дом. Об этом рассказал сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый в эфире программы "Линия фронта".

Погорелый отметил, что ВС РФ занимают город, что можно увидеть на карте. За каждый сантиметр земли там идут тяжелые бои.

Бои в Марьинке на карте Фото: DeepState

По его словам, под контролем Сил обороны было всего 4% от населенного пункта. Так, россияне имеют там продвижение каждый день. Были случаи, когда украинские бойцы вели перестрелки с россиянами в пределах одного здания.

"Были примеры, как в зданиях наши бойцы были с бойцами этих ублюдков на разных этажах, и они там воевали буквально за комнату дома", — сказал Погорелый.

Роман Погорелый о боях за Марьинку

Напомним, что 5 декабря сообщалось, что ВС РФ возобновили наступление в районе Марьинки. Город в Донецкой области находится на линии фронта с 2014 года. До начала войны в городе проживало около девяти тысяч жителей, сейчас большинство зданий превратилось в руины, рассказали в британской разведке.