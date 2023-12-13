Марьинка не пала: командование ВСУ опровергает захват города оккупантами РФ (карта)

В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий и распространяет информацию о полном взятии этого города.

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Оборона города Марьинка Донецкой области продолжается, несмотря на заявление российских оккупантов о захвате населенного пункта. Об этом свидетельствует вечерняя сводка командующего Таврического направления бригадного генерала Александра Тарнавского в его Telegram-канале.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки — отражено 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", — проинформировал он.

Боец ВСУ о захвате Марьинки ВС РФ

13 декабря в сети начала распространяться информация о взятии оккупантами Марьинки. В частности, аэроразведчик 72-й бригады Николай Ворошнов проинформировал, что ВС РФ захватили город.

"Марьинка пала. До Курахово — менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшое село. После Авдоса они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледар. Почти уверен, что именно здесь будет следующий наступательный кулак орков. Скоро нас ждет "крепость Курахово". Пока есть время и еще никто не занял лучшие подвалы в городе — надо идти выискивать территориально безопасные и стратегически удачные подвалы для аэроразведки", — написал он.

Напомним, что Александр Тарнавский сообщил, что в течение 12 декабря на отрезке фронта от Роботино до Авдеевки произошло 80 боевых столкновений. В частности, россияне потеряли 401 человека, что составляет половину всех суточных потерь ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики даже не войдя в город потеряли под Авдеевкой 14 тысяч солдат.