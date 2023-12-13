"Минус" батальон бронемашин: Тарнавский рассказал, где РФ массово теряет танки

На Таврийском направлении за прошедшие сутки состоялось 80 боевых столкновений, рассказал командующий Александр Тарнавский. Несмотря на усилия врага, бойцы ВСУ держат Авдеевку и Марьинку.

Related video

Российское командование потеряло батальон бронемашин разных видов и батальон живой силы на отрезке фронта, где действуют подразделения ОСУ "Таврия" ВСУ. О текущей ситуации на фронте рассказал командующий Таврийского направления бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Важно

"Очень много трупов валяется": спикер ВСУ прокомментировал тактику РФ возле Авдеевского коксохима (видео)

Командующий сообщил, что за прошедшие сутки, 12 декабря, на отрезке фронта от Работино до Авдеевки состоялось 80 боевых столкновений. Во время столкновений враг лишился 25 единиц бронетехники: пол батальона танков (15 шт.) и почти пол батальона бронемашин (13 шт.). Также объяснил, на каком именно участке 200-километрового фронта это произошло — в Донецкой области.

Аналогичная ситуация — с потерями живой силы, пояснил генерал. В частности, россияне потеряли 401 человека: это составляет половину всех суточных потерь ВС РФ.

Отметим, что 15 танков, которые россияне потеряли в Донецкой области — это почти все, что ВСУ подбили за прошедшие сутки (18 шт.).

Тарнавский также отметил, что бойцы Сил обороны "стойко держатся на Авдеевском и Марьинском направлениях". Другие детали боев командующий не привел.

Бои под Авдеевкой — детали

Генерал Тарнавский не указал, на каком именно участке фронта россияне потеряли батальон бронетехники. Между тем Генштаб ВСУ в утреннем отчете 13 декабря указал, что суммарно на подходах к оккупированному Донецку состоялось 64 атаки россиян: под Авдеевкой — 51 атака, под Марьинкой — 13. На других отрезках — в несколько раз меньше.

Эксперты DeepState обозначили на онлайн-карте боевых действий, где именно атаковали подразделения ВС РФ под Авдеевкой. На карте — 16 отметок, расположенных по кругу вокруг населенного пункта: от дороги на Новобахмутовку на северо-западе до Тоненького и Северного на противоположном фланге.

Бои вокруг Авдеевки по состоянию на 13 декабря 2023 года Фото: Скриншот

Отметим, аналитики Института изучения войны в своем отчете отметили, в каких условиях сейчас воюют на восточном направлении. В частности, подразделения ВС РФ жалуются, что страдают от гололеда, поэтому не могут идти в атаку. В то же время украинские воины при похожих условиях сумели отбить террикон возле Горловки и отодвинуть россиян от Степного под Авдеевкой.

Напоминаем, в ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ атаковали Украину ракетами "Искандер" и С-400. В Офисе президент Зеленского объяснили, что знают, по каким целям бьет враг. Между тем российские хакеры заявили, что вредят украинцам еще и на цифровом фронте: утверждают, взломали систему мобильного оператора "Киевстар".