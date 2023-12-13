"Мінус" батальйон бронемашин: Тарнавський розповів, де РФ масово втрачає танки

На Таврійському напрямку протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень, розповів командувач Олександр Тарнавський. Не дивлячись на зусилля ворога, бійці ЗСУ тримають Авдіївку та Мар'їнку.

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Російське командування втратило батальйон бронемашин різних видів і батальйон живої сили на відтинку фронту, де діють підрозділи ОСУ "Таврія" ЗСУ. Про поточну ситуацію на фронті розповів командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

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Командувач повідомив, що протягом минулої доби, 12 грудня, на відтинку фронту від Роботиного до Авдіївки відбулось 80 бойових зіткнень. Під час зіткнень ворог позбувся 25 одиниць бронетехніки: пів батальйону танків (15 шт.) і майже пів батальйону бронемашин (13 шт.). Також пояснив, на якій саме ділянці 200-кілометрвого фронту це відбулось — у Донецькій області.

Аналогічна ситуація — з втратами живої сили, пояснив генерал. Зокрема, росіяни втратили 401 особу: це становить половину усіх добових втрат ЗС РФ.

Зазначимо, що 15 танків, які росіяни втратили на Донеччині — це майже все, що ЗСУ підбили протягом минулої доби (18 шт.).

Тарнавський також наголосив, що бійці Сил оборони "стійко тримаються на Авдіївському та Мар'їнському напрямках". Інші деталі боїв командувач не навів.

Бої під Авдіївкою — деталі

Генерал Тарнавський не вказав, на якій саме ділянці фронту росіяни втратили батальйон бронетехніки. Між тим Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 13 грудня вказав, що сумарно на підходах до окупованого Донецька відбулось 64 атаки росіян: під Авдіївкою — 51 атака, під Мар'їнкою — 13. На інших відтинках — у кілька разів менше.

Експерти DeepState позначили на онлайн-карті бойових дій, де саме атакували підрозділи ЗС РФ під Авдіївкою. На карті — 16 позначок, розташованих по колу навколо населеного пункту: від шляху на Новобахмутівку на північному заході до Тоненького і Сєверного на протилежному фланзі.

Бої навколо Авдіївки станом на 13 грудня 2023 року Фото: Скриншот

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті відзначили, в яких умовах зараз воюють на східному напрямку. Зокрема, підрозділи ЗС РФ скаржаться, що потерпають від ожеледі, тому не можуть іти в атаку. Водночас українські воїни за схожих умов зуміли відбити терикон біля Горлівки та відсунути росіян від Степового під Авдіївкою.

Нагадуємо, в ніч з 12 на 13 грудня ЗС РФ атакували Україну ракетами "Іскандер" і С-400. У Офісі президент Зеленського пояснили, що знають, по яких цілях б'є ворог. Між тим російські хакери заявили, що шкодять українцям ще й на цифровому фронті: стверджують, зламали систему мобільного оператора "Київстар".