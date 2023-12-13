ЗС РФ штурмували у 16 місцях: як змінилася ситуація біля Авдіївки (карта)
Російські військові активізувалися через зміну погоди та появу туману. Ворог здійснив 16 атак на Авдіївському напрямку, розповіли аналітики.
Збройні сили Російської Федерації пішли в штурм на Авдіївському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram 13 грудня.
"Триває битва за Авдіївку. За останні 3 доби ворог проводив штурмові дії щонайменше у 16 місцях. За останні дні через зміну погоди та появу туману, к*цапи активізувалися", — йдеться у повідомленні.
Штурми ЗС РФ біля Авдіївки
Російські військові намагалися наступати:
- біля Степового та північніше — атаки мінімум у трьох місцях, окупанти успіху не мали;
- біля терикона та Веселого — мінімум три атаки із застосуванням техніки, зокрема й танків, ворог успіху не мав;
- біля фільтрувальної станції — щонайменше одна атака, військові РФ успіхи не мали;
- західніше промки та на околиці СТ "Виноградники" — атаки мінімум у чотирьох місцях. Ворогу вдалося захопити промзону, тривають бої між вулицею Колосова та Ясинуватським провулком;
- північніше Водяного — атаки мінімум у чотирьох місцях, змін не зафіксовано;
- біля Невельського — одна атака, результат невідомий.
Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState розповіли, що ворог проводив штурмові дії на двох ділянках між залізниць, на Степовому, біля водонасосної станції, на південь від Веселого, північно-західніше Авдіївської промки, на Північному, на Тоненьке, у Первомайському та східніше Невельського. Також ЗС РФ активізувалися біля Красногорівки.
Того ж дня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що окупанти намагаються підступитися до Авдіївського коксохімічного заводу, проте ЗСУ їм заважають. З його слів, певні групи ЗС РФ виходили до паркану, проте українці їх розбивали.