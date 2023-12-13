ЗС РФ штурмували у 16 місцях: як змінилася ситуація біля Авдіївки (карта)

Російські військові активізувалися через зміну погоди та появу туману. Ворог здійснив 16 атак на Авдіївському напрямку, розповіли аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації пішли в штурм на Авдіївському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram 13 грудня.

"Триває битва за Авдіївку. За останні 3 доби ворог проводив штурмові дії щонайменше у 16 місцях. За останні дні через зміну погоди та появу туману, к*цапи активізувалися", — йдеться у повідомленні.

Штурми ЗС РФ біля Авдіївки

Російські військові намагалися наступати:

біля Степового та північніше — атаки мінімум у трьох місцях, окупанти успіху не мали;

біля терикона та Веселого — мінімум три атаки із застосуванням техніки, зокрема й танків, ворог успіху не мав;

біля фільтрувальної станції — щонайменше одна атака, військові РФ успіхи не мали;

західніше промки та на околиці СТ "Виноградники" — атаки мінімум у чотирьох місцях. Ворогу вдалося захопити промзону, тривають бої між вулицею Колосова та Ясинуватським провулком;

північніше Водяного — атаки мінімум у чотирьох місцях, змін не зафіксовано;

біля Невельського — одна атака, результат невідомий.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState розповіли, що ворог проводив штурмові дії на двох ділянках між залізниць, на Степовому, біля водонасосної станції, на південь від Веселого, північно-західніше Авдіївської промки, на Північному, на Тоненьке, у Первомайському та східніше Невельського. Також ЗС РФ активізувалися біля Красногорівки.

Того ж дня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що окупанти намагаються підступитися до Авдіївського коксохімічного заводу, проте ЗСУ їм заважають. З його слів, певні групи ЗС РФ виходили до паркану, проте українці їх розбивали.