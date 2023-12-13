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ВС РФ штурмовали в 16 местах: как изменилась ситуация возле Авдеевки (карта)

ВС РФ, оккупанты, российские военные
Фото: Facebook | Иллюстративное фото: ВС РФ

Российские военные активизировались из-за изменения погоды и появления тумана. Враг совершил 16 атак на Авдеевском направлении, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации пошли в штурм на Авдеевском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram 13 декабря.

"Продолжается битва за Авдеевку. За последние 3 суток враг проводил штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах. За последние дни из-за изменения погоды и появления тумана, к*цапы активизировались", — говорится в сообщении.

Штурмы ВС РФ возле Авдеевки

Российские военные пытались наступать:

  • возле Степового и севернее — атаки минимум в трех местах, оккупанты успеха не имели;
  • у террикона и Веселого — минимум три атаки с применением техники, в том числе и танков, враг успеха не имел;
  • возле фильтровальной станции — минимум одна атака, военные РФ успеха не имели;
  • западнее промки и на окраине СТ "Виноградники" — атаки минимум в четырех местах. Врагу удалось захватить промзону, продолжаются бои между улицей Колосова и Ясиноватским переулком;
  • севернее Водяного — атаки минимум в четырех местах, изменений не зафиксировано;
  • возле Невельского — одна атака, результат неизвестен.
Авдеевское направление, карта боевых действий Fullscreen
Авдеевское направление

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState рассказали, что враг проводил штурмовые действия на двух участках между железных дорог, на Степном, возле водонасосной станции, к югу от Веселого, северо-западнее Авдеевской промки, на Северном, на Тоненьком, в Первомайском и восточнее Невельского. Также ВС РФ активизировались возле Красногоровки.

В тот же день представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что оккупанты пытаются подступиться к Авдеевскому коксохимическому заводу, однако ВСУ им мешают. По его словам, определенные группы ВС РФ выходили к забору, однако украинцы их разбивали.