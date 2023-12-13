Снайперы ССО ликвидировали вражескую разведгруппу под Авдеевкой: какие потери понесли ВС РФ (фото)

Ночью бойцы заметили врага, который пытался продвинуться в глубину позиций Сил обороны. Вражеских солдат удалось остановить благодаря точной работе украинских защитников.

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Снайперы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую разведывательную группу на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, которая пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны", — говорится в сообщении.

Зато операторы ССО открыли огонь по российским оккупантам и остановили врага. В результате Вооруженные силы Российской Федерации потеряли четырех бойцов.

Снайперы заметили вражескую разведывательную группу

"Идем дальше!" — добавили украинские военные.

В пресс-службе ССО опубликовали ролик, в котором ночью оккупанты малой разведывательной группой пытались осуществить попытку продвижения. Однако украинские снайперы их заметили и ликвидировали.

Украинский снайпер целится в российского военного

Напомним, 12 декабря стало известно, что бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили российскую огневую систему "Солнцепек" с помощью FPV-дрона. По словам командира подразделения Максима, это удалось сделать в тот момент, когда вражеская техника двигалась. Он отметил, что дроны спасают жизни украинским военным. В частности, были случаи, когда один обычный "мавик" останавливал штурм.

В тот же день аналитики DeepState показали кадры эффективной работы бойцы 88-го батальона 35-й ОБрМП, которые несколькими ударами остановили российских оккупантов, которые на своей технике с высокой скоростью пытались передвигаться по дороге в лесу на левом берегу Херсонской области. Это произошло возле поселка Крынки.