Как раз сели поужинать: ССО уничтожили командный пункт россиян на Херсонщине (видео)

Вражеский КНП украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. После этого его поразили ударными дронами.

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На левом берегу Херсонщины у оккупантов вдруг сгорел командно-наблюдательный пункт. Во время вечерней трапезы к ним пришли ударные БпАК Сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что операторы одного из подразделений ССО во время проведения разведки обнаружили местоположение командно-наблюдательного пункта российских оккупационных войск в захваченных Алешках.

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"С помощью ударных БпАК по вражеской цели было нанесено огневое поражение. КНП уничтожено полностью. Исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев", — говорится в сообщении.

В разговоре двух оккупантов, который перехватили украинские защитники, говорится о том, что российские захватчики как раз сели поужинать, когда неожиданно к ним прилетело.

"Нас ночью подожгли, на см 40 землю прожгло. Какие-то шарики, типа пятаков, такие штучки — они горели. Мы сели пожрать вечером, и тут удар, потом еще один, взрыв, в конце концов мы занялись", — жалуется оккупант сослуживцу.

Напомним, что ВС РФ пытаются давить сразу на трех направлениях, однако, по словам генерал-полковника, враг несет потери в 8 раз больше Сил обороны.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в ВСУ заявили, что они уничтожили новоприбывших россиян, которые только что подписали контракт с ВС РФ.