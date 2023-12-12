Взорвали "Солнцепек" одним дроном: в 59-й бригаде рассказали, как уничтожили технику РФ (видео)

По словам комбата Максима, беспилотная авиация сейчас сверхважна для эффективных боевых действий.

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Бойцы Сил обороны, а именно 59-й ОМПБр, уничтожили огневую систему стоимостью около 15 миллионов долларов одним дроном. Об этом командир подразделения Максим рассказал в видео, которое опубликовал телеграм-канал "СтратКом ВСУ".

"С помощью FPV-дрона мы уничтожили российский "Солнцепек", причем нашим пилотам удалось это сделать в момент, когда он двигался", — отмечает командир батальона.

И добавил, что он раз за разом не будет уставать повторять, насколько важна сегодня на войне беспилотная авиация.

"Часто нам говорят, мол, вы все оцениваете в дронах. Да! Потому что это — сохраненные жизни. Были случаи, когда мы одним обычным "Мавиком" останавливали штурм", — отмечает комбат.

Боевые потери врага

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 12 декабря, кроме 800 единиц личного состава, за сутки уничтожено 9 танков, 19 БМП, 3 артиллерийские системы, 14 транспортных средств и 2 единицы специальной техники. Кроме различных видов бронетехники, враг потерял 10 крылатых ракет и 9 БПЛА.

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Напомним, в 53-й ОМБр имени Владимира Мономаха рассказали, что ВС РФ на Авдеевском направлении имеют преимущество в FPV-дронах и артиллерии.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Авдеевку до Нового года или до президентских выборов. Однако страна-агрессор имеет и "план Б".