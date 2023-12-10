У оккупантов преимущество в артиллерии и FPV-дронах, — офицер ВСУ о ситуации под Авдеевкой

Военный говорит, что оккупанты истощились под Первомайским, но готовятся к новому масштабному удару.

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Российские войска пытаются расширить "клешню" охвата Авдеевки со стороны села Первомайское. Офицер Максим из 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха рассказал, какая ситуация на направлении в комментарии для "Новинарни".

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Оккупанты несмотря на большие потери смогли расширить правую "клешню" охвата Авдеевки с начала штурмовых действий. Однако сейчас их силы исчерпались, враг перешел к тактике атак малыми группами. Идет процесс накопления сил для нового большого удара. Максим говорит, что оккупанты имеют преимущество в FPV-дронах и артиллерийских средствах.

"Скажу так — нам трудно, потому что у них преимущество в артиллерии и FPV-дронах. Я шокирован и разочарован, что до сих пор у них преимущество в FPV. Мы это понимали, и в прошлом интервью мы говорили, что за этим (ударными FPV-дронами) будущее, что в конце войны уже будут решать ситуацию дроны. Тем не менее ситуация не поменялась", — говорит офицер.

Оккупанты смогли расшириться в районе Первомайского Фото: deepstatemap.live

Он добавляет, что у оккупантов появляются дроны-камикадзе с тепловизорами, они преобладают не только количественно, но и качественно. Поэтому ВС РФ могут добиваться локальных успехов. Врагу не нужно столько же людей, как было в Бахмуте. Достаточно иметь определить позицию, а дальше по ней будут постоянно работать FPV-дроны и артиллерия.

Максим говорит, что если не усиливать направление дронов и артиллерии в армии, то Украина может проиграть войну. Сейчас все держится на героизме бойцов и мотивации, но не хватает железа.

Напомним, 9 декабря обозреватель Александр Коваленко заявил, что оккупанты готовятся активизироваться на других направлениях, если не смогут захватить Авдеевку.

Также в ВСУ заявили, что Авдеевский коксохим находится под контролем Сил обороны.