Захватили террикон: Зеленский подтвердил успехи ВСУ под Горловкой (видео)

Бойцы Сил обороны отбили у россиян один из терриконов под городом Донецкой области, который оккупирован с 2014 года, заявил президент. Теперь украинские воины закрепляются на новых позициях.

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12 декабря президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил успешное продвижение бойцов ВСУ возле временно оккупированной россиянами Горловки в Донецкой области. Политик опубликовал видео с кадрами боевых действий. О ситуации на Донбассе говорится в заметке в Telegram-канале президента.

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Зеленский указал, что штурмовые действия осуществили бойцы штурмовой группы 24 ОМБр имени короля Данила. Бой проходил в сложных условиях, но украинские воины одержали победу — выбили врага с занятых позиций.

"Теперь над терриконом развевается наш флаг", — подчеркнул президент.

На кадрах с места событий можно увидеть, как готовился штурм, как выходили на позиции. Зафиксировали, как выбрались на террикон и установили украинский флаг. Также показывают пятерых российских военных, которых удалось захватить в плен.

С новой высотной точки на позициях ЗСУ можно увидеть оккупированную местность по Горловкой на несколько километров вокруг, свидетельствует видео.

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Отметим, Горловка — населенный пункт к северо-востоку от Донецка, который находится в оккупации с 2014 года. На видео указано, что речь идет о терриконе возле населенного пункта Южное.

Террикон возле Горловки, который бойцы ВСУ отбили у ВС РФ Фото: Скриншот

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 декабря не сообщали об успехах под Горловкой. Однако указывали на усиленные атаки врага в районе Авдеевки — здесь состоялось 42 атаки. Также продолжаются штурмы ВС РФ под Бахмутом (14 атак) и Марьинкой (14 атак).

Линия фронта на Донбассе по состоянию на 12 декабря 2023 года Фото: DeepState

Между тем утром 12 декабря аналитики Института изучения войны сообщили о некоторых успехах бойцов ВСУ на плацдарме на Крынках. В частности, стало известно о высадке на левобережье еще 50 военных ВСУ.

Напоминаем, издание The Times рассказало о флотилии патрульных катеров, которые удерживают береговую линию Днепра. В то же время народный депутат объяснила, как нужно изменить систему мобилизации, чтобы набрать новых людей в ряды ВСУ.