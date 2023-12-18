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Россиян в 8 раз больше: ВС РФ захватили промзону Авдеевки, — DeepState (карты)

ВС РФ, российская армия, армия РФ, наступление ВС РФ
Фото: РИА Новости | ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях фронта

На восточном фронте враг использует численность личного состава, чтобы получить тактические преимущества на поле боя. На некоторых направлениях россияне имеют продвижение.

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ВС РФ атакуют на четырех отрезках 200-километровой линии фронта на востоке Украины. Врагу удается продвинуться вперед, бросая вперед иногда в восемь раз больше солдат, чем на определенном участке имеют ВСУ. О текущей ситуации на линии от Угледара до Купянска рассказали эксперты сообщества DeepState в Telegram-канале.

Эксперты указали, что в течение последних пяти суток декабря россияне продолжают атаковать позиции украинских Сил обороны на восточном фронте. При этом используют значительное преимущество в живой силе, которую постоянно накапливают и держат в резерве неподалеку от линии боев.

Некоторое время, говорится в заметке, враг имел определенные проблемы с живой силой. Но продолжил ее накапливать и бросать в бой. Во время одной из атак противника на опорный пункт ВСУ украинцы давали отпор силам, которые превосходили их в восемь раз. Место и дату события эксперты не уточнили.

"Подобное действительно является чем-то редким и архаичным, но враг не чурается рисковать живой силой", — пояснили в DeepState,

Ситуация на фронте — детали по состоянию на 18 декабря

Купянско-Сватовское направление. Россияне пытаются атаковать позиции ВСУ возле Лимана Первого и Синьковки. У Лимана враг определенные успехи, но под Синьковкой колонну ВС РФ остановили. Кроме того, у Лимана Второго появились инженерные подразделения противника: эксперты указали, что будут попытки форсировать реку Оскол в 20 км к северу от Купянска в направлении на Харьков.

Ситуация под Купянском Fullscreen
Ситуация под Купянском по состоянию на 18 декабря 2023 года
Фото: DeepState

Бахмутское направление. ВС РФ намерены продвинуться от Богдановки в направлении Часового Яра, пишут эксперты. Также продолжается постепенное движение врага по шоссе, идущего от юго-западной окраины Бахмута до Ивановского. Еще одна горячая точка — высота 215.7 под Клещиевкой: высота под контролем ВСУ, но бои не утихают.

Ситуация под Бахмутом Fullscreen
Ситуация под Бахмутом по состоянию на 18 декабря 2023 года
Фото: DeepState

Авдеевское направление. В аналитической записке DeepState отметили, что ВС РФ продвинулись на некоторых участках вокруг Авдеевки. В частности, враг продвинулся у Степного на севере, Опытного и Водяного на юге. Кроме того, россиянам удалось зайти в "Авдеевскую промку" и проникнуть в частную застройку населенного пункта.

Ситуация под Авдеевкой Fullscreen
Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 18 декабря 2023 года
Фото: DeepState

Марьинское направление. В Марьинке, которую ВСУ удерживали с 2014 года, россияне заняли позиции на севере и юге населенного пункта. Эксперты отметили, что ситуация здесь "тяжелая".

Ситуация под Марьинкой Fullscreen
Ситуация под Марьинкой по состоянию на 18 декабря 2023 года
Фото: DeepState

14 декабря эксперты DeepState отмечали, что ВСУ удерживают лишь 4% Марьинки. Бои идут за каждое разрушенное здание — иногда приходится воевать в пределах одного здания. Тем временем под Авдеевку ВС РФ бросают массу живой силы. Аналитики объяснили, что враг атакует волнами солдат на северном и южном флангах.

Напоминаем, в ночь на 18 декабря российские войска в очередной раз атаковали аэродром в Староконстантинове. В Воздушных силах рассказали о результатах отражения атаки.