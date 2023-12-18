Ексчиновник США пропонує Україні оголосити перемир'я з РФ, назвавши це "перемогою", — FT

За даними ЗМІ, частина "найпалкіших прихильників" України вже підтримує замороження війни. Колишній американський чиновник вважає, що перемир’я можна подати як поразку Путіна.

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Україна вступає у 2024 рік без коштів, амуніції та підтримки. У Києві та країнах-партнерах немає бачення перемоги у війні. Про це йдеться в матеріалі Financial Times від 18 грудня.

У ЗМІ стверджують, що Україна має варіант досягнення миру, який не є ані заморозкою конфлікту, ані офіційним укладанням угоди. Проміжною альтернативою називають перемир’я.

Тобто в теорії Україна та Росія могли б домовитися про припинення бойових дій. Водночас уряди не розв’язували б жодних "глибинних політичних питань".

"Важливо те, що Україна все ще має вихід до Чорного моря та контролює Одеський порт. Їй також дали зелене світло для початку переговорів про приєднання до ЄС, які мають поєднуватися з більшою фінансовою і технічною допомогою для початку процесу відновлення економіки", — зазначено в матеріалі.

За даними видання, деякі "найпалкіші західні прихильники" України вже виступають за заморозку конфлікту й оголошення про перемогу.

"Ми повинні перевернути наратив і сказати, що (Володимир, — ред.) Путін зазнав поразки", — заявив неназваний колишній чиновник США.

У ЗМІ наголосили, що зараз Україна користується "безпрецедентним рівнем" підтримки у світі. Тож, за оцінкою журналістів, попри "жахливу ціну" збережений статус незалежної нації вже можна вважати досягненням.

"У великому розмаху історії це перемога, яка дійсно матиме значення", — додали у виданні.

Переговори з Україною: позиція Росії

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна "втратила можливість" укласти мирну угоду з Кремлем. Тепер, за його словами, домовленість можлива лише у випадку капітуляції Києва.

14 грудня сам президент РФ Володимир Путін запевнив росіян, що миру з Україною не буде, доки Москва не досягне своїх цілей. Лідер країни-агресорки уточнив, що йдеться про денацифікацію, демілітаризацію та нейтральний статус України.

Переговори з Росією: позиція України

4 грудня на пропозиції щодо перемовин відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він розповів, що насправді пропонує Росія.

За словами Подоляка, Кремль не шукає компромісу, а закликає Україну капітулювати. Тобто російські окупанти хочуть юридично закріпити території, які вже встигли захопити. Також чиновник переконаний, що така угода лише дозволить РФ підготувати наступний наступ.

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада також висловився щодо переговорів з Москвою. Він заяви, що війну можна зупинити, віддавши ворогу Донецьку та Луганську області, а також Крим.

"На мою думку, наша країна не готова до такого. Це не мирний план", — підкреслив український лідер.

Фальшиві переговори та наступ ЗС РФ

14 грудня в німецькому виданні BILD опублікували плани Росії на наступні роки війни, покликаючись на дані розвідки. У матеріалі йдеться, що Москва дійсно готується до переговорів — фіктивних. Справжня ж мета країни-агресорки — просунутися в п’яти регіонах і захопити Харків.

Нагадаємо, офіцер запасу НГУ розкрив кількість військових і техніки ЗС РФ, зосереджених нині в Україні.