Экс-чиновник США предлагает Украине объявить перемирие с РФ, назвав это "победой", — FT

По данным СМИ, часть "самых ярых сторонников" Украины уже поддерживает заморозку войны. Бывший американский чиновник считает, что перемирие можно подать как поражение Путина.

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Украина вступает в 2024 год без средств, амуниции и поддержки. В Киеве и странах-партнерах нет видения победы в войне. Об этом говорится в материале Financial Times от 18 декабря.

В СМИ утверждают, что Украина имеет вариант достижения мира, который не является ни замораживанием конфликта, ни официальным заключением соглашения. "Промежуточной" альтернативой называют перемирие.

То есть в теории Украина и Россия могли бы договориться о прекращении боевых действий. В то же время правительства не решали бы никаких "глубинных политических вопросов".

"Важно то, что Украина все еще имеет выход к Черному морю и контролирует Одесский порт. Ей также дали зеленый свет для начала переговоров о присоединении к ЕС, которые должны сочетаться с большей финансовой и технической помощью для начала процесса восстановления экономики", — говорится в материале.

По данным издания, некоторые "самые ярые западные сторонники" Украины уже выступают за замораживание конфликта и объявление о победе.

"Мы должны перевернуть нарратив и сказать, что (Владимир, — ред.) Путин потерпел поражение", — заявил неназванный бывший чиновник США.

В СМИ отметили, что сейчас Украина пользуется "беспрецедентным уровнем" поддержки в мире. Поэтому, по оценке журналистов, несмотря на "ужасную цену" сохраненный статус независимой нации уже можно считать достижением.

"В большом размахе истории это победа, которая действительно будет иметь значение", — добавили в издании.

Переговоры с Украиной: позиция России

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина "потеряла возможность" заключить мирное соглашение с Кремлем. Теперь, по его словам, договоренность возможна только в случае капитуляции Киева.

14 декабря сам президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что мира с Украиной не будет, пока Москва не достигнет своих целей. Лидер страны-агрессора уточнил, что речь идет о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

Переговоры с Россией: позиция Украины

4 декабря на предложения о переговорах отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что на самом деле предлагает Россия.

По словам Подоляка, Кремль не ищет компромисс, а призывает Украину капитулировать. То есть российские оккупанты хотят юридически закрепить территории, которые уже успели захватить. Более того, чиновник убежден, что такое соглашение лишь позволит РФ подготовить следующее наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября также высказался относительно переговоров с Москвой. Он заявил, что войну можно остановить, отдав врагу Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

"По моему мнению, наша страна не готова к такому. Это не мирный план", — подчеркнул украинский лидер.

Фальшивые переговоры и наступление ВС РФ

14 декабря в немецком издании BILD опубликовали планы России на следующие годы войны, ссылаясь на данные разведки. В материале говорится, что Москва действительно готовится к переговорам — фиктивным. Настоящая же цель страны-агрессора — продвинуться в пяти регионах и захватить Харьков.

Напомним, офицер запаса НГУ раскрыл количество военных и техники ВС РФ, сосредоточенных сейчас в Украине.