"Кто вам такое сказал?": у Зеленского эмоционально высказались о переговорах с РФ (видео)

В Офисе президента призвали закрыть тему переговоров с Россией и выборов ее президента. Советник Михаил Подоляк рассказал, что предлагает Москва.

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В России заговорили о переговорах, но на самом деле они совсем не ведут к миру. Об этом в эфире телемарафона 4 декабря заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия не пытается найти компромисс, а лишь призывает Украину капитулировать.

"Кто вам сказал, что Россия говорит о переговорах? Россия говорит, отправьте юридическую делегацию, чтобы они приняли условия капитуляции", — сказал Подоляк.

Он призвал не употреблять слова "переговоры" и "выборы" в отношении РФ. По словам чиновника, единственное предложение страны-агрессора — это капитуляция Украины и закрепление территорий, которые оккупанты успели захватить.

"Россия заходила 24 февраля 2022 года, полностью обнуляя свою репутацию, полностью ломая отношения с технологическими рынками и полностью закрывая себе экономические возможности в Европе", — напомнил чиновник.

Он отметил, что ВС РФ положили на территории Украины сотни тысяч своих бойцов.

"И для чего это все? Чтобы взять город Геническ?", — задал риторические вопросы представитель ОП.

Он добавил, что Россия стремится "сломать" украинцев. По его словам, планы Кремля — неизменны, и проигрывать враг не собирается. Зато единственная цель "переговоров" — это получить возможность переформатировать силы и пойти дальше, увеличив давление.

Комментарий Михаила Подоляка (о переговорах с РФ — с 5:05)

Напомним, российские оккупанты создают на захваченных землях новые "центры", чтобы привлекать в армию украинских подростков.

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