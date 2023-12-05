"Зеленский планирует побег в США": россияне распространили новый фейк, — ЦПД (фото)

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что для "побега" якобы уже подготовлены все соответствующие документы. В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют фото "сертификата" на имя главы государства о предоставлении гражданства США.

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Российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский весной 2024 года собирается "бежать" в США вместе со своей семьей. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По информации ЦПД, для "побега" якобы уже подготовлены все соответствующие документы. В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют фото "сертификата" на имя главы государства о предоставлении гражданства США.

Как установили в центре, первоисточником этой "новости" является фейковое издание The DC Weekly, которое неоднократно распространяло ложь о президенте Украины и первой леди. Кроме того, издание не индексируется поисковой системой Google.

"Автором материала является вымышленное лицо по имени Джессика Девлин, в профиле которой стоит фото актрисы Джудит Баталион", — подчеркивают в пресс-службе.

Соответственно, как отмечают в ЦПД, фото так называемого сертификата о предоставлении гражданства США также является фейковым, ведь его номер невозможно найти в базе данных.

"Таким образом российская пропаганда пытается дискредитировать президента Украины и его семью, а также вызвать панические настроения среди украинцев", — добавляют в сообщении.

Напомним, 5 декабря российские пропагандисты распространили фейк о том, что в Украине на войне якобы погиб 17-летний подросток, которого накануне мобилизовали. В областной военной администрации опровергли информацию.

Также 2 декабря сообщалось, что в ВСУ разоблачили очередной фейк россиян об оккупации Марьинки. По словам аналитиков, россияне подошли к западной границе населенного пункта. На одном из пустых домов, который расположен в серой зоне, они установили флаг. Однако рядом все еще держат оборону бойцы ВСУ.