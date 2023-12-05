Расширяют пропаганду: россияне на ВОТ создают "клубы" для милитаризации подростков, — ЦНС

По данным подполья, оккупанты в очередной раз нарушают международное право, вербуя подростков на войну против Украины.

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Российские оккупанты расширяют сферу воздействия на оккупированных территориях, создавая новые "центры" с целью вовлечения украинских подростков в военные структуры во временно подконтрольных ими регионах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске.

"Открытие "центра" финансировалось из федерального бюджета РФ — это указывает на целенаправленную программу по инициативе Кремля", — отмечает ЦНС.

Теперь студентам "колледжа" с 14 лет будут "промывать мозги". Также их будут принуждать проходить подготовку к военной службе в российской армии.

Как отмечает Центр нацсопротивления, оккупанты в очередной раз нарушают международное право, вербуя подростков на войну против Родины.

ЦНС призвал родителей на временно оккупированных территориях уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей, а также не допускать того, чтобы они стали жертвами российской пропаганды и заложниками варварской политики РФ.

Напомним, 28 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что враг использует украинских детей для прославления войны на временно оккупированных территориях. В начальных классах оккупанты заставляют детей под диктовку писать письма российским военным.

24 ноября стало известно, что на ВОТ враг заставляет студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать российским военным, которые получили ранения на войне. Старшекурсников привлекают к этой работе как на практику.