"В качестве практики": студентов в оккупации заставляют помогать раненым военным РФ, – ЦНС

По данным украинского подполья, оккупанты привлекают старшекурсников "медицинских училищ" к работе в военных госпиталях. В случае отказа молодым людям грозит исключение.

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На оккупированных территориях Украины россияне заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, получившим ранения на войне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления 24 ноября.

По информации украинского подполья, молодые люди, которые учатся в "медицинских училищах" в оккупации вынуждены работать в военных госпиталях. Старшекурсников привлекают к этой работе в качестве практики.

Сообщается, что отказаться от такой практики невозможно. Тем, кто не хочет оказывать помощь российским захватчикам, оккупанты угрожают исключением.

В ЦНС выяснили, что прежде, чем отправить молодых людей работать в военные госпитали, россияне проводят с ними инструктаж. С практикантами беседуют сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

По данным подполья, представители российских спецслужб угрозами предостерегают студентов от разглашения информации и грозят ответственностью за экстремизм.

Напомним, по данным российских СМИ, более половины российских оккупантов, которые проходят медико-социальную экспертизу, прошли через ампутацию. В 80% случаев речь идет именно о нижних конечностях.

Ранее, 17 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что раненые на войне рядовые военнослужащие ВС РФ теперь вынуждены проходить лечение исключительно на оккупированных территориях Украины. Эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.