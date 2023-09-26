Свозят из-под Бахмута: две сотни раненых оккупантов привезли в больницу в Первомайске

У личного состава бригады, которая несет большие потери в Донецкой области, низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация дальше воевать.

Related video

Российские оккупационные войска несут тяжелые потери на Бахмутском направлении. Много убитых и раненых в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ. Почти двести российских воинов этого подразделения доставили в больницу Первомайска на Луганщине. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 сентября.

Указанное подразделение участвует в боях между Бахмутом и Соледаром.

"Имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные. Так, в городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200-й бригады", — говорится в сообщении.

Важно

"За каждым углом могут быть россияне": в ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут

Отмечается, что у личного состава 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация воевать дальше.

Напомним, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на занятых рубежах и наносят врагу потери в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр показали, как заходили на позиции российских военных под Андреевкой Донецкой области. Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше.