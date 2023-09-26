Украинские бойцы отбили атаки ВС РФ на нескольких направлениях, — Генштаб (карта)

Украинские бойцы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на занятых рубежах и наносят врагу потери в живой силе и технике, уточнили в Генштабе.

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Вооруженные силы Украины отбили российские атаки в районах Авдеевки, Марьинки и Клещиевки Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, передает Military Media Center.

Он отметил, что украинские военные продолжают сдерживать наступление Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Авдеевки и Северного. В районе Марьинки оккупанты вели безуспешное наступление — осуществили десять неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в течение 25 сентября.

Авдеевское и Марьинское направления

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"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел", — сказал Павел Ковальчук.

Район Новомихайловки

Кроме этого, украинские бойцы отбили пять атак врага в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Бахмутское направление

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, истощая врага и нанося потери в личном составе и военной технике. Также украинские военные закрепляются на занятых рубежах.

Мелитопольское направление

Представитель Генштаба ВСУ добавил, что в течение понедельника 25 сентября произошло 25 боевых столкновений. ВС РФ нанесли 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершили 65 обстрелов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по позициям ВСУ и гражданским объектам.

Напомним, 25 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские военные смогут достичь значительного оперативного прорыва на юге. Однако для этого есть несколько условий.

В тот же день начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что ВСУ берегут личный состав, поэтому не применяют тактику лобовых атак для освобождения Бахмута Донецкой области. По его словам, в городе враг удерживает многотысячную группировку.