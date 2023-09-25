ВСУ смогут достичь значительного прорыва на юге: в ISW озвучили условия (карта)
Аналитики отмечают, что пока остается неясным, обладает ли Киев достаточным количеством резервных сил и боевой мощностью, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока оборону ВС РФ окончательно не прорвут.
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий смогут достичь значительного оперативного прорыва на южной линии фронта, если подтвердятся несколько ключевых предположений аналитиков о возможностях украинских защитников на этом участке, состоянии оборонительных линий оккупантов и не только. Об этом сообщили в новом отчете Американского Института изучения войны.
В частности, по словам аналитиков ISW, значительный прорыв Сил обороны на юге будет возможен при следующих условиях:
- ВС РФ не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания российской обороны в западной части Запорожской области;
- бойцы ВСУ сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи ВС РФ;
- российские оборонительные позиции за текущим районом боевых действий не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые украинские силы прорвали.
Хотя аналитики отмечают, что этого не произойдет, если любое из этих предположений будет неверным, однако они добавляют — есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания отчета.
ВС РФ не хватает сил для укрепления обороны: детали
"ISW продолжает считать, что российские вооруженные силы не имеют достаточных сил, развернутых на западе Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать ее эшелонированную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы", — говорится в сообщении аналитиков.
Как рассказали в Институте изучения войны, операции ВСУ в районе Бахмута сковали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва оккупантов.
В ISW также отмечают, что остается неясным, есть ли у Киева достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.
"Украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, и ISW не готов дать какой-либо уверенный прогноз развития событий", — отметили аналитики.
Подчеркнули и то, что следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года.
"Украине не обязательно совершать внезапный и резкий глубокий прорыв, чтобы добиться успеха", — подчеркивают в ISW.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Подразделения трех российских дивизий активно обороняются от атак Вооруженных сил Украины в районе выступа возле Орехова на западе Запорожской области.
- По состоянию на 24 сентября украинские силы наносили удары в трех направлениях в пределах Ореховского выступа.
- Российские источники сообщают, что ВСУ вошли в Вербово 22 сентября, и по состоянию на 24 сентября продолжили атаки в этом населенном пункте с использованием бронетехники.
- По данным российских источников, украинские войска наступают к северу от Вербового и могут изолировать 56-й полк ВДВ, дислоцированный в Новофедоровке, от других полков оккупантов в районе Вербового.
- Российские силы продолжают тратить значительную боевую мощь на контратаки, чтобы удержать свои текущие позиции, и, похоже, сопротивляются оперативно обоснованному курсу действий — отступлению на подготовленные оборонительные позиции на юг.
- Военное командование РФ, возможно, отдает приказ об этих контратаках, чтобы выиграть время, но непонятно, как Кремль намерен использовать время, купленное такой ценой.
- Принесение Россией в жертву боевой мощи ради сдерживания каждого метра может, как альтернатива, быть направлено на поддержку целей Кремля в информационной и гибридной войне.
- Сопротивление РФ уступке позиций может также быть связано с попытками российских военных командиров и чиновников использовать контрнаступление для достижения политических целей, или это может быть результатом микроменеджмента Путина.
- Войска РФ 24 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.
Напомним, 24 сентября аналитики ISW сообщили, что ВСУ смогли преодолеть очередную линию обороны российских войск и войти в село Вербовое в Пологовском районе . Отмечается, что на геолокационных снимках боевых действий, видно, как украинская боевая машина пехоты продвигается в районе крайней западной окраины этого населенного пункта.
Также, в Институте изучения войны сегодня сообщили, что президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября .