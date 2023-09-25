"У россиян началась паника": ВСУ активно наступают севернее Вербового, — ISW (карта)

По данным экспертов, ВСУ впервые вошли в Вербовое 22 сентября и продолжают свое успешное наступление на восток. Аналитики не исключают, что российский 56-й десантный полк может оказаться в изоляции из-за успехов Сил обороны.

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Вооруженные силы Украины смогли преодолеть очередную линию обороны российских войск и войти в село Вербовое в Пологовском районе. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Эксперты провели анализ российских источников, которые первыми сообщили о прорыве Вооруженных Сил Украины в районе Вербового. Отмечается, что на геолокационных снимках боевых действий, опубликованных 24 сентября, видно, как украинская боевая машина пехоты продвигается в районе крайней западной окраины данного населенного пункта.

Инсайдер, имеющий связи с Воздушно-десантными войсками Российской Федерации, сообщил, что ВСУ впервые вошли в Вербовое 22 сентября и продолжают свое успешное наступление на восток. Уже к 24 сентября украинские бойцы контролировали половину данного населенного пункта.

Обстановка вокруг Вербового

Дополнительные российские источники, в сообщениях от 24 сентября, указывали на продолжающееся размещение украинской военной техники в районе Вербового, включая британские боевые машины пехоты M2 Bradley. В то время как некоторые пропагандисты настаивали на категорическом отрицании украинского прорыва в Вербовом на воскресенье.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в этот день сообщили, что защитники смогли захватить новые неопределенные объекты вблизи Вербового.

На этом фоне у россиян началась паника из-за вероятности изоляции Силами обороны Украины 56-го полка десантников, дислоцированного в Новофедоровке, от его побратимских полков в районе Вербового. Еще 21 сентября один из российских источников в воздушно-десантных войсках предупредил, что ныне существует "реальная угроза" выхода ВСУ в тыл 56-го полка.

ВСУ вошли в Вербовое

На следующий день этот информатор утверждал, что украинские вооруженные силы находятся в пределах 7 километров от позиций 56-го полка, и что ситуация для этого полка станет затруднительной, если его командир не примет решение о смещении с Новофедоровки на заранее подготовленные позиции.

"Мы не оцениваем вероятность оцепления 56-го полка, хотя украинские силы могут изолировать его от остальной 7-й дивизии ВДВ, если им удастся перехитрить его с севера Вербового, и полк непонятным образом останется на своих текущих позициях", – отметили в ISW.

Ранее украинский военный журналист Константин Машовец сообщил, что Силы обороны Украины предпринимают попытки обойти Вербовое с северной стороны.

Кроме того, блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские бойцы улучшили свои позиции в районе фланга Новофедоровки. Другой пропагандист рассказывал о попытках Вооруженных Сил Украины атаковать неопределенный тактический высотный пункт рядом с Вербовым и о размещении их военной техники с севера на юг в этой местности.

Согласно оценкам Института по изучению войн (ISW), речь, возможно, идет о тактической высоте в 136,7 метра, которая находится приблизительно в 3,5 километрах северо-западнее села Вербовое. Этот вывод был сделан на основе анализа цифровых данных о высоте местности в окрестностях Вербового.

Данные NASA FIRMS/VIIRS о термических аномалиях, собранных 22-24 сентября, демонстрируют чрезвычайно интенсивный кластер тепловых аномалий к северу от Вербового.

"Эти аномалии, хоть и не являются решающими, являются подтверждающим показателем боевых действий к северу от села, но подтверждают российские и украинские отчеты об активности ВСУ между Новофедоровкой и Вербовым. ISW не может оценить масштаб этой украинской атаки к северу от Вербового и не собрал достаточно геопространственной информации, чтобы ее уверенно нанести на карту", – указали аналитики.

Напомним, что военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что поможет ВСУ освободить Бахмут от ВС РФ. По его мнению,под Бахмутом под угрозой плена или гибели окажется 50 тыс. российских солдат. Чтобы выжить, у них не будет другого выхода, только как сбежать из города.

Кроме того, СМИ заявили, что Черноморский флот РФ попал в украинскую сеть и теперь не выберется. По данным журналистов, Киев освоил методичную стратегию "демилитаризации" Черноморского флота: постепенно разрушается вспомогательная инфраструктура кораблей РФ.