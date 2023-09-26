Українські бійці відбили атаки ЗС РФ на кількох напрямках, — Генштаб (карта)

Українські бійці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на зайнятих рубежах та завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, уточнили в Генштабі.

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Збройні сили України відбили російські атаки в районах Авдіївки, Мар'їнки та Кліщіївки Донецької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає Military Media Center.

Він зазначив, що українські військові продовжують стримувати наступ Збройних сил Російської Федерації на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, Сили оборони відбили ворожі атаки в районах Авдіївки та Сєверного. В районі Мар’їнки окупанти вели безуспішний наступ — здійснили десять невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій протягом 25 вересня.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

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"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав", — сказав Павло Ковальчук.

Район Новомихайлівки

Крім цього, українські бійці відбили п'ять атак ворога в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, виснажуючи ворога та завдаючи втрат в особовому складі та військовій техніці. Також українські військові закріплюються на зайнятих рубежах.

Мелітопольський напрямок

Речник Генштабу ЗСУ додав, що протягом понеділка 25 вересня відбулося 25 бойових зіткнень. ЗС РФ завдали 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснили 65 обстрілів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах.

Нагадаємо, 25 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові зможуть досягти значного оперативного прориву на півдні. Проте для цього є декілька умов.

Того ж дня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що ЗСУ бережуть особовий склад, тому не застосовують тактику лобових атак для звільнення Бахмута Донецької області. З його слів, у місті ворог утримує кількатисячне угруповання.