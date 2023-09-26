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Українські бійці відбили атаки ЗС РФ на кількох напрямках, — Генштаб (карта)

ЗСУ, українські військові, бійці ЗСУ, Сили оборони
Фото: Генштаб ЗСУ | ЗСУ вібили ворожі атаки

Українські бійці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на зайнятих рубежах та завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, уточнили в Генштабі.

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Збройні сили України відбили російські атаки в районах Авдіївки, Мар'їнки та Кліщіївки Донецької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає Military Media Center.

Він зазначив, що українські військові продовжують стримувати наступ Збройних сил Російської Федерації на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, Сили оборони відбили ворожі атаки в районах Авдіївки та Сєверного. В районі Мар’їнки окупанти вели безуспішний наступ — здійснили десять невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій протягом 25 вересня.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки, карта бойових дій Fullscreen
Авдіївський та Мар'їнський напрямки
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"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав", — сказав Павло Ковальчук.

Район Новомихайлівки, карта бойових дій Fullscreen
Район Новомихайлівки

Крім цього, українські бійці відбили п'ять атак ворога в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок, карта бойових дій Fullscreen
Бахмутський напрямок

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, виснажуючи ворога та завдаючи втрат в особовому складі та військовій техніці. Також українські військові закріплюються на зайнятих рубежах.

Мелітопольський напрямок, карта бойових дій Fullscreen
Мелітопольський напрямок

Речник Генштабу ЗСУ додав, що протягом понеділка 25 вересня відбулося 25 бойових зіткнень. ЗС РФ завдали 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснили 65 обстрілів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах.

Нагадаємо, 25 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові зможуть досягти значного оперативного прориву на півдні. Проте для цього є декілька умов.

Того ж дня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що ЗСУ бережуть особовий склад, тому не застосовують тактику лобових атак для звільнення Бахмута Донецької області. З його слів, у місті ворог утримує кількатисячне угруповання.