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Бои за Андреевку: 3 ОШБр показала, как зашла на позиции оккупантов (видео)

Андреевка, наступление, Бахмут, Донецкая область
Украинские штурмовики зашли на позиции оккупантов

Видео снимали на GoPro бойцов второй роты второго механизированного батальона Третьей Отдельной штурмовой бригады. Штурмовики закрепились в блиндажах оккупантов, собрали БК с трофеями и пошли дальше в штурм.

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Бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как заходили на позиции российских военных под Андреевкой Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на пути украинских штурмовиков стояли вражеские обстрелы и случались двухсотые российские военные. Видео снимали на GoPro бойцов второй роты второго механизированного батальона.

В опубликованном ролике видно, как украинские военные зашли на позиции оккупантов. Враг сбежал из своих блиндажей, оставив пулеметы, БК и другое вооружение. В моменты, когда штурмовики 3 ОШБр проверяли вражеские позиции, были слышны звуки перестрелки и взрывов.

Напомним, 18 сентября над селом Андреевка Донецкой области бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады подняли украинский флаг. Позже стало известно, что во время боев за Андреевку и Клещиевку штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ, а именно украинские бойцы ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров

19 сентября бойцы второй роты второго механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как зачищали подходы к Андреевке под Бахмутом. Украинские военные предложили сдаться, чтобы выжить, одному из российских военных.