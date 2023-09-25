Бои за Андреевку: 3 ОШБр показала, как зашла на позиции оккупантов (видео)

Видео снимали на GoPro бойцов второй роты второго механизированного батальона Третьей Отдельной штурмовой бригады. Штурмовики закрепились в блиндажах оккупантов, собрали БК с трофеями и пошли дальше в штурм.

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Бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как заходили на позиции российских военных под Андреевкой Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на пути украинских штурмовиков стояли вражеские обстрелы и случались двухсотые российские военные. Видео снимали на GoPro бойцов второй роты второго механизированного батальона.

В опубликованном ролике видно, как украинские военные зашли на позиции оккупантов. Враг сбежал из своих блиндажей, оставив пулеметы, БК и другое вооружение. В моменты, когда штурмовики 3 ОШБр проверяли вражеские позиции, были слышны звуки перестрелки и взрывов.

Напомним, 18 сентября над селом Андреевка Донецкой области бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады подняли украинский флаг. Позже стало известно, что во время боев за Андреевку и Клещиевку штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ, а именно украинские бойцы ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров

19 сентября бойцы второй роты второго механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как зачищали подходы к Андреевке под Бахмутом. Украинские военные предложили сдаться, чтобы выжить, одному из российских военных.