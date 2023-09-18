"Несмотря на обстрелы и штурмы": над Андреевкой подняли украинский флаг, — ВСУ (фото)

После деоккупации населенный пункт страдает от атак ВС РФ, но даже в условиях постоянной опасности штурмовики установили в селе флаг. Он подтверждает, что Андреевка — полностью под контролем Украины.

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Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины подняла флаг над недавно освобожденным от российских войск селом Андреевка в Донецкой области. Деталями 18 сентября поделилась пресс-служба подразделения.

Защитники отметили, что хоть населенный пункт и был деоккупирован, он находится под постоянными обстрелами и попытками штурма со стороны врага.

Фото: 3 ОШБр ВСУ Фото: 3 ОШБр ВСУ

"Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно — это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ", — подчеркнули в штурмовой бригаде.

Фото: 3 ОШБр ВСУ Фото: 3 ОШБр ВСУ Фото: 3 ОШБр ВСУ

Пресс-служба проинформировала, что украинский флаг поднимали бойцы второго механизированного батальона. Также в соцсетях бригады опубликовали видео, снятое одним из защитников на месте событий.

Напомним, освобождение села Андреевка официально подтвердили в Генштабе ВСУ 15 сентября. Также там проинформировали, что враг несет значительные потери в личном составе и технике.

Позже воины показали уникальные кадры, снятые в Андреевке камерой GoPro. В бригаде рассказали, что ВС РФ пытались сдерживать наступление Сил обороны с помощью минометного обстрела.

Пресс-офицер третьей штурмовой бригады Александр Бородин делился, что Андреевка разрушена настолько, что в селе не было куда установить флаг. По словам военного, "самой Андреевки уже нет, но этот квадрат очень важен".