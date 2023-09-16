Мгла Донбасса: 3 ОШБр показала, как освобождала Андреевку (видео)

Российские военные пытались сдержать продвижение украинских бойцов с помощью минометного обстрела. Штурмовиков не остановили ни вражеские атаки, ни разрывы мин.

Related video

Бойцы третьей роты первого штурмового батальона третьей Отдельной штурмовой бригады показали, как освобождали Андреевку, которая расположена примерно в 13 километрах от Бахмута Донецкой области. Уникальные кадры с экшн-камеры GoPro показали в пресс-службе бригады.

"Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, который кишит русскими", — говорилось в сообщении.

Отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации пытались сдержать продвижение украинских бойцов с помощью минометного обстрела. Кроме этого штурмовиков не остановили разрывы мин, которые становились все ближе.

В ролике можно увидеть как украинские военнослужащие ведут перестрелку с врагом среди мглы и развалин поселка под Бахмутом, от которого почти ничего не осталось — бои полностью разрушили Андреевку.

Напомним, 15 сентября военнослужащие третьей Отдельной штурмовой бригады подтвердили освобождение поселка Андреевка на Бахмутском направлении. Украинским бойцам в поселке удалось отрезать российский гарнизон от основных сил и уничтожить. В частности, за два дня штурмовики ликвидировали начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 ОМСБр РФ, включая офицеров и большое количество военной техники.

Британский военный аналитик и бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк заявил, что Вооруженные силы Украины смогут выйти к резервным рубежам Российской Федерации, если смогут пройти к югу от Бахмута. Освобождение Андреевки он назвал "стратегически маленькой, но значимой победой украинцев".