"Захват небольшого разрушенного села": эксперт рассказал, почему Андреевка стратегически важна

По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, такое продвижение к югу от Бахмута означает, что ВСУ, возможно, удастся продвинуться дальше в Донецкой области.

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По мнению британского военного аналитика и бывшего директора Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкла Кларка, ВСУ "приложили много усилий", чтобы пройти от Бахмута, поэтому освобождение новой территории "стратегически важно". Об этом сообщает Sky News.

"Если они смогут пройти к югу от Бахмута, то смогут выйти на открытую местность, к резервным рубежам РФ", — объяснил он.

Андреевка расположена примерно в 13 км к югу от Бахмута.

По словам Кларка, продвижение к югу от ключевого прифронтового города означает, что ВСУ возможно, удастся продвинуться дальше в Донецкой области.

"Андреевка не выглядит впечатляюще, но стратегически она очень важна. Вы можете видеть, что это похоже на поле битвы Первой мировой войны. Они действительно за нее боролись", — пояснил он, добавив, что Силы обороны также уничтожили 72-ю российскую моторизованную бригаду трех командиров.

По его словам, это также подтверждается и тем, что россияне отводят часть сил.

"Если это правда, а есть и другие подтверждения, тогда это стратегически маленькая, но значимая победа украинцев. Они находятся под таким давлением в Токмаке, на юге, что отводят силы с этого фронта", — пояснил эксперт.

Напомним, что Генштаб подтвердил освобождение поселка Андреевка возле Бахмута.

Также сообщалось, что 13 сентября в ВСУ заявили о продвижении в Клещиевке.