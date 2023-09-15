Провал РФ: в ВСУ подтвердили освобождение Андреевки и рассказали об уничтожении бригады россиян

Бойцам 3-й Отдельной штурмовой бригады во время молниеносной операции удалось уничтожить начальника бригадной разведки, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады ВС РФ.

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Третья отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram.

"Официально: Третья отдельная штурмовая бригада освободила н.п. Андреевку. 72 ОМСБр РФ (отдельная мотострелковая бригада, — ред.) — разбита вдребезги!" — говорилось в сообщении.

Отметили, что российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен украинскими бойцами. В частности, за двое суток бригада смогла ликвидировать начальника бригадной разведки оккупантов, трех комбатов и почти всю пехоту 72 ОМСБр РФ, включая офицеров и большое количество военной техники.

"Подразделения 72-й ОМСБр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал", — заявили в пресс-службе

Сейчас бои продолжаются, подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают закрепляться на новых позициях. Добавили, что освобождение Андреевки является путем к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключом к успеху всего наступления.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении. В тот же день в третьей отдельной штурмовой бригаде заявили, что заявление Маляр не соответствует действительности, а в районе Андреевки продолжаются серьезные и тяжелые бои. Тогда анонимный представитель Генштаба ВСУ в комментарии BBC отметил, что нужно слушать официальные сообщения украинского военного командования, а не Анну Маляр. Уже 15 сентября Генштаб подтвердил освобождение населенного пункта.