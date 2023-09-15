"Негде флаг поставить": в 3-й штурмовой рассказали о состоянии Андреевки после освобождения

Гражданских в населенном пункте не осталось еще с боевых действий зимой. Оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление во время боев, рассказал пресс-офицер 3-й штурмовой Александр Бородин.

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Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин рассказал о состоянии освобожденной Андреевки после недель боев. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Андреевка в районе Бахмута разрушена настолько, что там некуда установить украинский флаг. Оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление во время боев за населенный пункт. Постоянно применяли артиллерию, дроны-камикадзе. Также все вокруг очень сильно заминировано.

Андреевка на карте Бахмута Фото: deepstatemap.live

"Во время продвижения мы были очень осторожны, чтобы сохранить максимальное количество бойцов. Самой Андреевки уже нет, она полностью уничтожена, но этот квадрат очень важен", — рассказал Бородин.

Кроме этого он добавил, что в населенном пункте не было гражданских, потому что Андреевка разрушена еще с зимы. Сейчас российские войска активно обороняют фланги вокруг Бахмута. Если их удастся освободить, то удержание Бахмута будет проблематичным для врага.

15 сентября в Генштабе сообщили, что под Бахмутом украинские военные имели частичный успех в районе Клещеевки. Кроме этого была освобождена Андреевка. Украинские военные закрепляются на новых позициях.

Напомним, Фокус разбирался, что дает освобождение Андреевки для украинского наступления. Российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду разбили.

9 сентября украинские военные зашли в село Новомайорское возле Угледара. Для этого военные форсировали реку Шайтанка.