"Нема де встановити прапор": у 3-ї штурмовій розказали про стан Андріївки після звільнення

Цивільних в населеному пункті не залишилось ще з бойових дій взимку. Окупанти чинили запеклий опір під час боїв, розповів пресофіцер 3-ї штурмової Олександр Бородін.

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Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін розказав про стан звільненої Андріївки після тижнів боїв. Про це він розказав в ефірі телемарафону.

Андріївка в районі Бахмута зруйнована настільки, що там нікуди встановити український прапор. Окупанти чинили запеклий опір під час боїв за населений пункт. Постійно застосовували артилерію, дрони-камікадзе. Також все навколо дуже сильно заміновано.

Звільнена Андріївки на мапі Фото: deepstatemap.live

"Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий", — розказав Бородін.

Окрім цього він додав, що в населеному пункті не було цивільних, бо Андріївка зруйнована ще з зими. Наразі російські війська активно обороняють фланги довкола Бахмута. Якщо їх вдасться звільнити, то утримання Бахмута буде проблематичним для ворога.

15 вересня в Генштабі повідомили, що під Бахмутом українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Окрім цього було звільнено Андріївку. Українські військові закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що дає звільнення Андріївки для українського наступу. Російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду розбили.

9 вересня українські військові зайшли в село Новомайорське біля Вугледара. Для цього військові форсували річку Шайтанка.